Алиханов признал, что Высокий мост невозможно отремонтировать к сентябрю

«У меня вопрос. Коллеги в нормальном режиме должны были работать в полторы смены. Сейчас они работают круглосуточно, а срок ввода в эксплуатацию как был, так и остался октябрь месяц. Из этого я делаю вывод, что если бы мы не выехали и не попросили коллег перейти на круглосуточный режим работы, это означало бы, что эти работы они бы и в этом году не завершили. Получается, что так. Ответ очевиден и не нужен. Ну да, как обычно, опять немцы виноваты», — пояснил Алиханов.

Присутствовавший на совещании врио вице-губернатора Александр Рольбинов подтвердил, что ускорить ремонт моста технически невозможно. «Вы, Александр Семенович, тогда откорректируйте поручение, потому что, несмотря на круглосуточный режим работы, к сентябрю работы не завершатся», — отметил Алиханов.

Напомним, в середине мая Антон Алиханов потребовал, чтобы реконструкция моста Высокого была завершена к концу лета. Контрактные обязательства по завершению реконструкции у подрядчика истекают в октябре. Напомним, что о переносе сроков окончания реконструкции Высокого моста с августа на октябрь Александр Ярошук сообщил в конце марта.