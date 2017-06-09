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12:23 (мск), источник: РИА Новости

Госдума одобрила в первом чтении поправки в бюджет 2017 года

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в пятницу одобрила в первом, базовом, чтении поправки в закон о федеральном бюджете РФ на 2017 год, снижающие его дефицит до 2,1% ВВП.

Источник: РИА Новости

Согласно законопроекту, внесенному правительством, планируемые расходы госказны увеличиваются на 362 миллиарда рублей — до 16,603 триллиона рублей, ожидаемые доходы — на 1,191 триллиона рублей, до 14,679 триллиона рублей. Соответственно, дефицит снижается на 829 миллиардов рублей — до 1,924 триллиона рублей.

Поправки в бюджет рассчитаны исходя из прогнозной номинальной величины ВВП России в размере 92,19 триллиона рублей. Таким образом, дефицит бюджета составит 2,1% ВВП вместо 3,2% ВВП в действующем законе.

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