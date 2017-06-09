Стадион «Ростов-Арена» готов на 80%

В настоящее время рабочие ведут монтаж подвесных потолков, лифтов и эскалаторов, возводят трибуны, укладывают керамическую плитку. Монтажные работы витражного фасада завершены на 40%. Кроме того, ведутся работы по благоустройству территории вокруг стадиона. «Пирог» футбольного поля выполнен на 35%.

Напомним, все работы на стадионе «Ростов-Арена» закончат 25 декабря. Первые матчи на новом стадионе планируют провести в ноябре этого года.