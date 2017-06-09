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13:15 (мск), источник: Sputnik.md

В Молдове запретили рекламу алкоголя, но есть исключения

Правительство утвердило поправки в несколько законов, которые касаются рекламы алкогольной продукции в Молдове.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 9 июн — Sputnik. Члены молдавского кабмина внесли изменения в законодательство, которое касается рекламы спиртных напитков в Молдове.

Согласно тексту закона, «запрещается любой формы реклама алкогольной продукции, в том числе посредством радио, телевидения, печатной прессы, интернета, телефонной связи, кинематографа, а также видео роликов внутри общественного транспорта и путем почтовых отправлений».

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При этом в законе есть ряд исключений из этой нормы. Таким образом, реклама алкоголя на радио и ТВ возможна с 22.00 до 07.00, в печатной прессе — кроме первой и последней полос, а также не на страницах, где есть публикации. Алкоголь можно будет рекламировать даже в общественных местах во время национальных и традиционных праздников.

Однако ужесточено положение о рекламе спиртных напитков вблизи образовательных и медицинских учреждений, общежитий, спортивных и строительных объектов, кладбищ, тюрем, военных частей, церквей и монастырей. Если раньше нельзя было размещать рекламу алкогольной продукции ближе 100 метров, то теперь расстояние от вышеназванных объектов должно быть не менее 200 метров.

Интересно, что закон разрешает рекламировать алкоголь на авиабилетах, а также внутри и снаружи самолетов, которые осуществляют международные авиаперевозки.

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