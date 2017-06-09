К идее строительства метро в Ростове вернутся после ЧМ-2018 по футболу

На заседании Совета руководителей Ленинского района донской столицы выяснилось, что участок земли, находится в собственности компании, но запрет на ведение там работ снят не будет.

«Личным коммерческим интересам нужно пожертвовать во имя благого дела, потому что в другом месте нет возможности построить станцию, к идее строительства метро в Ростове-на-Дону планируется вернуться после чемпионата мира 2018 года», — ответил заместитель главы администрации города Ростова-на-Дону Дмитрий Чернышов.

Метрополитен в Ростове-на-Дону проектировался в 70−80-е годы XX века, однако, из-за распада СССР, работы по проектированию были свёрнуты. В 2008-м создание метро было возобновлено и шло с переменным успехом.

В 2013 году был утверждён проект планировки и межевания территории для размещения первой линии ростовской подземки. В 2015 году все работы вновь свернули. Однако городские власти до 2025 года намерены охранять от застройки те участки, которые предназначались под нужды строительства метрополитена.