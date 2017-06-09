К идее строительства метро в Ростове вернутся после ЧМ-2018 по футболу
Представитель крупного предприятия
Представитель крупного предприятия
На заседании Совета руководителей Ленинского района донской столицы выяснилось, что участок земли, находится в собственности компании, но запрет на ведение там работ снят не будет.
«Личным коммерческим интересам нужно пожертвовать во имя благого дела, потому что в другом месте нет возможности построить станцию, к идее строительства метро в
Метрополитен в
В 2013 году был утверждён проект планировки и межевания территории для размещения первой линии ростовской подземки. В 2015 году все работы вновь свернули. Однако городские власти до 2025 года намерены охранять от застройки те участки, которые предназначались под нужды строительства метрополитена.