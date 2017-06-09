Правительство Калининградской области намерено ужесточить торговлю алкоголем в местах общепита

В настоящее время правоприменители не могут прийти к общему мнению о наличии у законодательных органов субъектов Российской Федерации полномочий по установлению дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

Так, согласно позиции министерства финансов РФ и Росалкогольрегулирования, регионы теперь (с вступлением в силу 31 марта 2017 года поправок к Закону № 171-ФЗ) лишились права устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

Вместе с тем законодательные органы других субъектов Российской Федерации (город Севастополь, Республика Татарстан, Республика Мордовия, Костромская, Мурманская, Тульская, Ярославская области и другие) не отменили ранее установленных дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции в местах общепита, прокомментировали собкору сетевой газеты «Янтарный Край — Online Калининград» в пресс-службе правительства Калининградской области.

Дмитрий Кусков подчеркнул, что в сложившейся ситуации многие хозяйствующие субъекты, фактически, не оказывая услуг общественного питания, продают алкогольную продукцию в ночное время под видом оказания услуг общепита.

Как отметил руководитель министерства, в результате растет число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, поток жалоб граждан на нарушение покоя лицами, распивающими алкогольные напитки ночью во дворах домов.

«Министерство считает целесообразным установить дополнительные требования к организациям общественного питания, реализующим алкогольную продукцию в ночное время», — сказал Дмитрий Кусков. В частности, речь идет о наличии определенного минимального количества посадочных мест.

Как заявлено, позиция правительства области поддержана УМВД России и управлением Роспотребнадзора по Калининградской области, также этот вопрос обсуждался в муниципалитетах и нашел поддержку.

Представленный министерством проект проходит процедуру экспертизы в прокуратуре области. Все возможные варианты будут обсуждаться, самым правильным вариантом решения проблемы является устранение правовой неопределенности на федеральном уровне, считают в прокуратуре.

Председатель областной думы Марина Оргеева выразила готовность выйти с инициативой на площадку Парламентской ассоциации Северо-Запада России с тем, чтобы обратиться ко всем парламентским ассоциациям и ускорить принятие поправок на федеральном уровне.

Сообщено, что врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов поручил профильному министерству проработать два варианта решения проблемы. Первый — вместе с облдумой обсудить поправки в федеральный закон, чтобы выйти с инициативой о внесении изменений в федеральное законодательство и устранить неопределенность. Второй вариант — если прокуратура не найдет основание не принимать региональный закон, вносить его в областную думу.