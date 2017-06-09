Минтранс готовит предложения по предотвращению оттока пилотов за рубеж

Ранее газета «Коммерсант» написала со ссылкой на источники в отрасли, что российские авиакомпании обеспокоены утечкой кадров в Азию, за последние 2,5 года туда уехали на работу более 300 «наиболее подготовленных пилотов с отличными знаниями английского» — командиров воздушных судов и инструкторов, еще 400 пилотов этих категорий — в процессе трудоустройства.

По данным издания, утечка затронула, в частности, S7, «Уральские авиалинии», «Волгу-Днепр» и «ВИМ-Авиа». Собеседник газеты отмечает, что уход из «ВИМ-Авиа» сразу 12 командиров воздушных судов мог стать одной из причин масштабных сбоев полетной программы, в авиакомпании подтвердили изданию, что некоторые пилоты уехали работать в Китай, Индию и Вьетнам. Основная причина «исхода» — экономическая, к тому же там нет или почти нет ограничений на работу иностранных пилотов.

«Минтрансу известно о такой тенденции. Но речь идет о проблеме гораздо меньшего масштаба. Отток вызван, прежде всего, курсовой разницей валют», — заявили в министерстве.

В настоящий момент предложения по предотвращению этой тенденции обсуждаются совместно с Ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта, добавили там же.

«В ближайшее время согласованные предложения будут представлены на общественное обсуждение», — подчеркнули в Минтрансе.