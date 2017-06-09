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16:33 (мск), источник: РИА Новости

Набиуллина: банковская система в Крыму будет поступательно развиваться

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Банковская система в Крыму будет поступательно развиваться, потенциал крымских банков по выдаче кредитов составляет 195 миллиардов рублей, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Источник: РИА "Новости"

«Банковская система в Крыму развивается, там сейчас работает 14 банков. По количеству структурных подразделений, так называемая институциональная насыщенность банковской сферы, сейчас Крым сопоставим с Южным федеральным округом. Хуже, чем в Крыму сейчас, в 19 наших регионах», — сказала Набиуллина, выступая в пятницу на пленарном заседании в Госдуме.

Она отметила, что активно развивается привлечение средств и физических, и юридических лиц, кредитование растет. В кредитовании экономики 65% — эти кредиты малому и среднему бизнесу.

«Что нас очень радует — очень низкая задолженность, качественные кредиты и просрочки почти не допускаются. У банковской системы в Крыму есть возможность наращивать кредиты и есть капитал. По нашей оценке, у 14 банков, которые работают в Крыму, есть возможность с точки зрения капитала еще выдать 195 миллиардов рублей кредитов», — сказала Набиуллина.

Она признала, что есть и ряд проблем — неоформленность залогов, кредитные истории. Банк России их также решает. «У нас были введены отдельные регуляторные нормы, льготы для того, чтобы снизить уровень резервирования под такого рода кредиты. Я думаю, что банковская система в Крыму будет стабильно, поступательно развиваться на этой базе», — добавила Набиуллина.

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