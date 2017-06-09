ЦБ «твердо уверен» в преимуществах плавающего курса рубля

«Плавающий курс балансирует интересы экспортеров, импортеров. Кому-то нужен крепкий курс, кому-то нужен слабый курс — интересы участников рынка могут быть разнонаправленные, а плавающий курс как раз их балансирует», — сказала Набиуллина, выступая в Госдуме.

«И Банк России твердо уверен в преимуществах плавающего курса. Мы считаем, что попытки воздействовать на курс, чтобы заставить его вопреки рыночным факторам двигаться в одну или другую сторону, абсолютно неполезны для российской экономики», — добавила глава ЦБ.