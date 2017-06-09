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13:49 (мск), источник: РИА Новости

ЦБ «твердо уверен» в преимуществах плавающего курса рубля

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Плавающий курс рубля балансирует интересы экспортеров и импортеров, ЦБ твердо уверен в преимуществах и необходимости плавающего курса, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Источник: Reuters

«Плавающий курс балансирует интересы экспортеров, импортеров. Кому-то нужен крепкий курс, кому-то нужен слабый курс — интересы участников рынка могут быть разнонаправленные, а плавающий курс как раз их балансирует», — сказала Набиуллина, выступая в Госдуме.

«И Банк России твердо уверен в преимуществах плавающего курса. Мы считаем, что попытки воздействовать на курс, чтобы заставить его вопреки рыночным факторам двигаться в одну или другую сторону, абсолютно неполезны для российской экономики», — добавила глава ЦБ.

Комментарии
5
А Б
Заявление ЦБ о преимуществах плавающего курса рубля в интересах экспортеров и импортеров, констатация того, что попытки воздействия на курс рубля "неполезны для российской экономики", выражаясь словами главы банка, есть ни что иное, как фактическое оправдание зависимости стоимости национальной валюты РФ от цен на нефть.
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Виктор Потоцкий
Проблема в том что зарплаты не растут с той же скоростью насколько девальвируется Рубль.... тем самым ущемляется покупательская способность и галопирующий рост цен...
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Виктор Потоцкий
Может всётаки тонущего? особенно с учётом девальваций.... коих ЦБ наделал свыше 5000....
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