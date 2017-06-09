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16:30 (мск), источник: АиФ Крым

В Крым направили миллиард рублей для развития сельского хозяйства

Аксенов поблагодарил за финансирование министра сельхоз России.

В текущем году Крыму выделили дополнительную сумму в один миллиард рублей на поддержку сельхоз сектора, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на главу республики Сергея Аксенова.

«Мы получили дополнительно еще миллиард рублей в этом году. В июле по итогам первого полугодия деньги будут доведены до Республики Крым на поддержку наших крымских сельхозпроизводителей», — рассказал Аксенов.

Он также выразил благодарность за финансовую поддержку полуострова министра сельхоз России Александра Ткачева.

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