Ураган обошелся мэрии Нижнего Тагила в 105 миллионов
Пришлось урезать другие статьи бюджета.
Пришлось урезать другие статьи бюджета.
Власти Нижнего Тагила выделили более 105 миллионов рублей на ликвидацию последствий урагана.
Как сообщили «Уралинформбюро» в
Средства пойдут на проведение экспертиз домов, поврежденных стихией, ремонт кровель, окон, контактной сети вдоль трамвайных путей, расчистку территории города от упавших деревьев.
Ураган бушевал в Нижнем Тагиле 3 июня 2017 года. Один мужчина погиб — его придавило рухнувшим деревом. Еще 8 пострадали. Стихия также набедокурила в Староуткинске, Волчанске и Качканаре. На ликвидацию последствий областные власти обещали выделить более 170 миллионов рублей.