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17:27 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Доходы бюджета Приангарья планируется увеличить на 6,7 млрд рублей

Сергей Левченко внес соответствующий законопроект на рассмотрение в ЗС региона.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко внес на рассмотрение депутатами Законодательного собрания законопроект об изменениях областного бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. Проектом закона предлагается увеличить общий объем прогнозируемых доходов в текущем году на 6,7 млрд рублей и утвердить в сумме 126,2 млрд рублей. Также на 6,7 млрд рублей (до 134,6 млрд) предлагается увеличить расходную часть бюджета. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе облправительства.

Наибольший прирост прогнозируемых доходов дает налог на прибыль предприятий — около 5,5 млрд рублей.

«По расходам дополнительные крупные суммы планируется направить на увеличение финансирования областных программ по развитию образования — 2,4 млрд рублей, здравоохранения — 0,6 млрд рублей, социальной поддержке населения — 1,1 млрд рублей. На условно нецелевую финансовую помощь муниципальным образованиям дополнительно выделяется 1,6 млрд рублей», — отметили в пресс-службе.

Изменения областного бюджета будут обсуждаться на сессии Законодательного собрания, запланированной на 28 июня.

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