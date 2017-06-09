Волгоградцев кормили молочным фальсификатом

Как сообщает ВДТВ со ссылкой на Россельхознадзор, пробы масла и сметаны данного производителя были отобраны для исследований в рамках государственного пищевого мониторинга в торговых точках Волгограда.

В ходе лабораторных испытаний, проведенных в ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора», установлено несоответствие требованиям ГОСТа. При исследовании сливочного масла «Мое любимое лето» специалистами выявлена фальсификация жировой фазы масла жирами немолочного происхождения.

Не прошла испытаний и сметана 20% «Любимый город». Она также признана фальсификатом.

По итогам проверки в отношении ООО «Любимый город» Россельхознадзором составлен протокол об административном правонарушении и наложен штраф в размере 50 тысяч рублей.