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15:22 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже 4 дома отремонтируют за 60 млн рублей

Здания включили в краткосрочный план капремонта на 2017 год.

Фонд капремонта Воронежской области (ФКР) объявил два тендера на ремонт четырех домов на общую сумму 60 млн рублей. Дома включили в краткосрочный план капремонта на 2017 год, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в ФКР Воронежской области. Оба аукциона состоятся 7 июля.

Согласно документам, на капремонт дома № 2 на улице Меркулова и дома № 126а на улице Ленинградская уйдет до 26,4 млн рублей. В доме на улице Меркулова отремонтируют и утеплят фасад, приведут в порядок выходы из подъездов здания и элементы благоустройства, усилят конструкции. В доме на улице Ленинградская отремонтируют водоотведение, фасад и фундамент. Заявки на участие в тендере закончат принимать утром 3 июля.

Капремонт домов № 25 на улице Кольцовская и № 6 на улице Куколкина обойдется в 33,8 млн рублей. В доме на улице Кольцовская отремонтируют фундамент, на улице Куколкина — отремонтируют и утеплят фасад, усилят конструкции, отремонтируют системы водоснабжения и водоотведения, тепло- и электроснабжения, вентиляции. Подрячик также должен будет привести в порядок фундамент, подвалы и выходы из подъездов и установить общедомовые счетчики воды. Заявки на участие в тендере примут до 2 июля.

Контекст

Региональная программа капремонта многоквартирных домов региона действует в Воронеже с декабря 2014 года. Воронежцы пополняют бюджет фонда, ежемесячно перечисляя на его счет 6,6 рубля за каждый квадратный метр общей площади своих квартир. За период с 2017 по 2019 год на ремонт многоквартирных домов Фонд капремонта потратит 3,05 млрд рублей.

В план капремонта на 2016−2017 годы попали 576 домов. Стоимость работ — 2,2 млрд рублей. Жилищные условия улучшатся для 50 тыс. человек.

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