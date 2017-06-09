Предложено построить железную дорогу Китай-Кыргызстан-Узбекистан
Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предлагают построить железную дорогу
Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предлагают построить железную дорогу
Такую инициативу они озвучили в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане. Также глава Кыргызстана выразил готовность разместить Банк развития ШОС в Бишкеке, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
«Укрепление сотрудничества в
Он дополнил, что очень важную роль играет и развитие инфраструктуры.
«Углубление интеграционных процессов невозможно без развития инфраструктуры и здесь нам нужно использовать возможности, которые нам предлагаются по глобальным идеям — “Один пояс, один путь”. Эти идеи созвучны с повесткой развития ООН в области на период до 2030 года. Поэтому в этой связи я еще раз хочу отметить важность реализации проекта строительства железной дороги “Китай-Кыргызстан-Узбекистан”. Мы поддерживаем и принятие совместных действий по реализации планов сотрудничества
Его поддержал и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Узбекистан выступает за последовательное укрепление
«Важным направлением деятельности должно стать раскрытие огромного транзитного потенциала региона ШОС. Строительство железной дороги “Китай-Кыргызстан — Узбекистан” позволит обеспечить кратчайший путь для выхода наших стран на мировые рынки. Предлагаю организовать ряд встреч руководителей инфраструктурных железнодорожных компаний стран ШОС по выработке идей по развитию транзитного потенциала всего региона», — выступил с инициативой Шавкат Мирзиеев.
Он также отметил важность налаживания связей между деловыми кругами
«Нужно выработать конкретный механизм их финансирования