Предложено построить железную дорогу Китай-Кыргызстан-Узбекистан

Такую инициативу они озвучили в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане. Также глава Кыргызстана выразил готовность разместить Банк развития ШОС в Бишкеке, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

«Укрепление сотрудничества в торгово-экономической сфере должно способствовать развитию доверия в странах ШОС. Кыргызстан был одним из создателей ШОС, будучи еще в “шанхайской пятерке” и поэтому мы обращаем внимание, что еще с той поры и сегодня мы настаиваем на том, чтобы Банк развития ШОС был создан и располагался в городе Бишкеке», — заявил Алмазбек Атамбаев.

Он дополнил, что очень важную роль играет и развитие инфраструктуры.

«Углубление интеграционных процессов невозможно без развития инфраструктуры и здесь нам нужно использовать возможности, которые нам предлагаются по глобальным идеям — “Один пояс, один путь”. Эти идеи созвучны с повесткой развития ООН в области на период до 2030 года. Поэтому в этой связи я еще раз хочу отметить важность реализации проекта строительства железной дороги “Китай-Кыргызстан-Узбекистан”. Мы поддерживаем и принятие совместных действий по реализации планов сотрудничества государств-членов ШОС в сфере туризма. Эта программа была подписана в прошлом году в Ташкенте», — констатировал Алмазбек Атамбаев.

Его поддержал и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Узбекистан выступает за последовательное укрепление торгово-экономических связей со странами ШОС. Важное значение Шавкат Мирзиеев придает совместной реализации масштабным проектам в рамках китайской инициативы Экономического пояса Шелкового пути.

«Важным направлением деятельности должно стать раскрытие огромного транзитного потенциала региона ШОС. Строительство железной дороги “Китай-Кыргызстан — Узбекистан” позволит обеспечить кратчайший путь для выхода наших стран на мировые рынки. Предлагаю организовать ряд встреч руководителей инфраструктурных железнодорожных компаний стран ШОС по выработке идей по развитию транзитного потенциала всего региона», — выступил с инициативой Шавкат Мирзиеев.

Он также отметил важность налаживания связей между деловыми кругами государств-членов ШОС. Кроме того, по словам Шавката Мирзиеева, приоритетным является направление по сотрудничеству в сфере науки и техники.