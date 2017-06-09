Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: у России не получится обойти Украину
Для хорошего секса биологический возраст не имеет значения
Путин публично пошутил над китайской делегацией
Скандал разгорелся вокруг магазинов Германа Стерлигова
42-летняя Рудковская устроила девичник перед венчанием (фото)
Снос большого городаИстории москвичей, не согласных с программой реновации
Путин высмеял подаренную ему режиссером пустую коробку от диска
Аглая Тарасова сыграла дочь диссидента в сериале: первые кадры
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
«Показали Киеву»: СМИ об прибытии спецназа на Крымский мост
"Я что, страшная?": Штурм обнажилась на пляже
42-летняя Рудковская устроила девичник перед венчанием (фото)
52-летняя Ирина Безрукова кардинально сменила имидж (фото)
«Украинская катастрофа»: чешский дипломат предупреждает Европу
Стройные ноги и точёная фигура: Максакова в мини
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч
АВТОВАЗ: «Лады» начнут летать через 20 лет
Фоторепортажи
10Шестидневная война
15Happy Birthday, Mr. President
16:31 (мск), источник: Kapital.kz

Предложено построить железную дорогу Китай-Кыргызстан-Узбекистан

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предлагают построить железную дорогу Китай-Кыргызстан-Узбекистан.

Источник: Kapital.kz

Такую инициативу они озвучили в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане. Также глава Кыргызстана выразил готовность разместить Банк развития ШОС в Бишкеке, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

«Укрепление сотрудничества в торгово-экономической сфере должно способствовать развитию доверия в странах ШОС. Кыргызстан был одним из создателей ШОС, будучи еще в “шанхайской пятерке” и поэтому мы обращаем внимание, что еще с той поры и сегодня мы настаиваем на том, чтобы Банк развития ШОС был создан и располагался в городе Бишкеке», — заявил Алмазбек Атамбаев.

Он дополнил, что очень важную роль играет и развитие инфраструктуры.

«Углубление интеграционных процессов невозможно без развития инфраструктуры и здесь нам нужно использовать возможности, которые нам предлагаются по глобальным идеям — “Один пояс, один путь”. Эти идеи созвучны с повесткой развития ООН в области на период до 2030 года. Поэтому в этой связи я еще раз хочу отметить важность реализации проекта строительства железной дороги “Китай-Кыргызстан-Узбекистан”. Мы поддерживаем и принятие совместных действий по реализации планов сотрудничества государств-членов ШОС в сфере туризма. Эта программа была подписана в прошлом году в Ташкенте», — констатировал Алмазбек Атамбаев.

Его поддержал и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Узбекистан выступает за последовательное укрепление торгово-экономических связей со странами ШОС. Важное значение Шавкат Мирзиеев придает совместной реализации масштабным проектам в рамках китайской инициативы Экономического пояса Шелкового пути.

«Важным направлением деятельности должно стать раскрытие огромного транзитного потенциала региона ШОС. Строительство железной дороги “Китай-Кыргызстан — Узбекистан” позволит обеспечить кратчайший путь для выхода наших стран на мировые рынки. Предлагаю организовать ряд встреч руководителей инфраструктурных железнодорожных компаний стран ШОС по выработке идей по развитию транзитного потенциала всего региона», — выступил с инициативой Шавкат Мирзиеев.

Он также отметил важность налаживания связей между деловыми кругами государств-членов ШОС. Кроме того, по словам Шавката Мирзиеева, приоритетным является направление по сотрудничеству в сфере науки и техники.

«Нужно выработать конкретный механизм их финансирования научно-технической деятельности в рамках ШОС. В числе важнейших направлений — кооперация НИИ, прежде всего, в таких сферах как биотехнологии, генная инженерия, альтернативная энергетика», — предложил глава Узбекистана.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Даниал Ахметов не уходит на пенсию
Суд Брюсселя снял арест с российского имущества в Бельгии
Юнкер: защита ЕС больше не может осуществляться извне
За пять месяцев из России утекли 22 миллиарда долларов
Путин: ИГ готовит план по дестабилизации южных регионов России
Мария Захарова провела брифинг на фоне пресс-волла с опечаткой
В Москве скончался «отец МКС» Анатолий Киселев
Слуцкий назначен главным тренером английского футбольного клуба
Спорт
Роналду и три чемпиона мира: кто приедет на Кубок конфедераций ФИФА обнародовала окончательные составы участников Кубка конфедераций. Среди 184 игроков такие звезды мирового футбола, как Криштиану Роналду и Алексис Санчес
Авто
В России начался выпуск нового внедорожника за 1 230 000 рублей В Михайловске Ставропольского края налажено производство китайских полноприводников DW Hower
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Рейтинг величайших фильмов всех времен: выбор киноманов Журнал Empire опросил 20 000 зрителей и на основе результатов опроса составил список 500 величайших фильмов всех времен. Вашему вниманию — лучшие из лучших: первая десятка рейтинга
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Как сэкономить на квартплате во время отпуска?
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Россиянам разрешат прописку на работе
Леди
История парфюмерии: какие духи были в моде 100 с лишним лет назад С чего начиналась парфюмерия и какие ароматы определили историю ее развития в XIX веке - в колонке парфюмерного критика
Дети
Елизавета II недовольна воспитанием Джорджа и Шарлотты В британском королевском семействе назревает скандал.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь