Продажи б/у автомобилей в Украине выросли почти в 6 раз
В мае первое место сохранилось за Renault, на втором осталась Volkswagen, а замыкает тройку лидеров Skoda.
В мае первое место сохранилось за Renault, на втором осталась Volkswagen, а замыкает тройку лидеров Skoda.
Объем продаж бывших в употреблении автомобилей на первичном рынке, который формируется за счет импортных поставок, в Украине в
По данным ассоциации, за май было зарегистрировано 4,552 тысячи авто. При этом, по сравнению с майским результатом прошлого года первичный рынок б/у легковых автомобилей вырос в 20 раз.
В мае первое место сохранилось за Renault — 886 подержанных авто, что составляет 56% от общего объема регистраций легковых Renault.
На второй позиции осталась Volkswagen — 782 штуки, а это две трети от общего количества регистраций авто этой марки.
Третья по популярности с начала года неизменно остается Skoda с результатом 573 автомобилей.
Марка Opel находится на 4 позиции рейтинга с результатом 379 б/у автомобилей, в то же время новых Опелей было продано 394 штук.
Справка УНИАН. Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» создана в 1997 году. Учредителями «Укравтопрома» выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины — ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» и другие.