Продажи б/у автомобилей в Украине выросли почти в 6 раз

Объем продаж бывших в употреблении автомобилей на первичном рынке, который формируется за счет импортных поставок, в Украине в январе-мае 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в 5,6 раз и составил 18,2 тысячи авто, сообщила пресс-служба ассоциации «Укравтопром».

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По данным ассоциации, за май было зарегистрировано 4,552 тысячи авто. При этом, по сравнению с майским результатом прошлого года первичный рынок б/у легковых автомобилей вырос в 20 раз.

В мае первое место сохранилось за Renault — 886 подержанных авто, что составляет 56% от общего объема регистраций легковых Renault.

На второй позиции осталась Volkswagen — 782 штуки, а это две трети от общего количества регистраций авто этой марки.

Третья по популярности с начала года неизменно остается Skoda с результатом 573 автомобилей.

Марка Opel находится на 4 позиции рейтинга с результатом 379 б/у автомобилей, в то же время новых Опелей было продано 394 штук.

Справка УНИАН. Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» создана в 1997 году. Учредителями «Укравтопрома» выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины — ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» и другие.