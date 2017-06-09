Госдума назначила Набиуллину председателем ЦБ на новый срок
Москва. 9 июня. INTERFAX.RU — Госдума на заседании в пятницу назначила Эльвиру Набиуллину на должность председателя Банка России, новый срок ее полномочий начнется 24 июня.
Москва. 9 июня. INTERFAX.RU — Госдума на заседании в пятницу назначила Эльвиру Набиуллину на должность председателя Банка России, новый срок ее полномочий начнется 24 июня.
За назначение проголосовало 360 депутатов, против — пять депутатов, один воздержался.
Кандидатура Набиуллиной была представлена президентом России Владимиром Путиным.
Набиуллина является председателем ЦБ РФ с 24 июня 2013 года. До этого назначения она была помощником президента РФ, министром экономического развития России (2008−2012 годы), министром экономического развития и торговли (2007−2008 годы).