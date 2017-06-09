Госдума назначила Набиуллину председателем ЦБ на новый срок

За назначение проголосовало 360 депутатов, против — пять депутатов, один воздержался.

Кандидатура Набиуллиной была представлена президентом России Владимиром Путиным.

Набиуллина является председателем ЦБ РФ с 24 июня 2013 года. До этого назначения она была помощником президента РФ, министром экономического развития России (2008−2012 годы), министром экономического развития и торговли (2007−2008 годы).