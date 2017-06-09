Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Российский посол напомнил Литве об огромном долге
Это норма: пять мифов о сексе
Страна, где пенсию платят госслужащим, а остальных содержат дети
Папа уместил жизнь сына в три минуты
37-летняя Наталья Поклонская рассталась с женихом (фото)
Снос большого городаИстории москвичей, не согласных с программой реновации
Толкалина и Макаров стали супругами в новом сериале: первые фото
Боярская, Ходченкова и Ревва на открытии «Кинотавра-2017»
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Принц Чарльз раскрыл подробности несчастливого брака с Леди Ди
"Я что, страшная?": Штурм обнажилась на пляже
37-летняя Наталья Поклонская рассталась с женихом (фото)
Дженнифер Лопес показала, как выглядит без макияжа
Опасного снайпера ВСУ ликвидировали пулеметом «Утес» - СМИ
ВСУ двумя ударами вынесут войска РФ – депутат Рады
В Тольятти начнут выпуск внедорожника под именем Lada Logo
Веселый май: продажи автомобилей резко пошли вверх
Фоторепортажи
15Последствия урагана в Москве
10Теракт в Лондоне
16:10 (мск), источник: УНИАН

Украинец разработал дульный компенсатор к автомату, который гасит пламя и звук

Дульный компенсатор, который гасит пламя и звук, разработал ровенский изобретатель Сергей Марков. Сейчас это устройство используют в АТО. Мужчина уверяет, что его разработка не имеет аналогов в мире, передает Krapka.rv.

«То, что я сделал, не имеет ни одна армия в мире. Это изделие создал около 20 лет назад, но забросил, как говорится, в долгий ящик. С началом боевых действий на Донбассе подумал, что компенсатор поможет нашим солдатам, стал его совершенствовать», — рассказывает Марков.

ГТК — дульный тонус-компенсатор — имеет способность «гасить» пламя и делать выстрел беззвучным.

Также он помогает воину целиться точнее. Это устройство бойцы сейчас используют в АТО. Житель запатентовал свою разработку.

«Также я сделал специальные имитаторы на оружие, которые способны усиливать или приглушать звук выстрела», — продолжил Марков.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В помещениях Главного управления Госгеокадастра Харьковской области проходят обыски - ГПУ
Суд Брюсселя снял арест с российского имущества в Бельгии
Юнкер: защита ЕС больше не может осуществляться извне
Популярность Меркель достигла уровня 2015 года
Путин: ИГ готовит план по дестабилизации южных регионов России
Мария Захарова провела брифинг на фоне пресс-волла с опечаткой
В Москве скончался «отец МКС» Анатолий Киселев
Слуцкий назначен главным тренером английского футбольного клуба
Спорт
Роналду и три чемпиона мира: кто приедет на Кубок конфедераций ФИФА обнародовала окончательные составы участников Кубка конфедераций. Среди 184 игроков такие звезды мирового футбола, как Криштиану Роналду и Алексис Санчес
Авто
В России начался выпуск нового внедорожника за 1 230 000 рублей В Михайловске Ставропольского края налажено производство китайских полноприводников DW Hower
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Оливер Стоун назвал подходящих на роль Путина актеров Режиссер фильма «Интервью с Путиным» рассказал, каким увидел президента РФ
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Как сэкономить на квартплате во время отпуска?
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Опубликован список домов, жильцы которых отказались от реновации
Леди
История парфюмерии: какие духи были в моде 100 с лишним лет назад С чего начиналась парфюмерия и какие ароматы определили историю ее развития в XIX веке - в колонке парфюмерного критика
Дети
Папа уместил жизнь сына в три минуты Петербургский фотограф и блогер Леонид Баланев смонтировал видео, в котором показал проделанный его ребенком путь от рождения до окончания детского сада.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь