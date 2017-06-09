Украинец разработал дульный компенсатор к автомату, который гасит пламя и звук

«То, что я сделал, не имеет ни одна армия в мире. Это изделие создал около 20 лет назад, но забросил, как говорится, в долгий ящик. С началом боевых действий на Донбассе подумал, что компенсатор поможет нашим солдатам, стал его совершенствовать», — рассказывает Марков.

Также он помогает воину целиться точнее. Это устройство бойцы сейчас используют в АТО. Житель запатентовал свою разработку.

«Также я сделал специальные имитаторы на оружие, которые способны усиливать или приглушать звук выстрела», — продолжил Марков.