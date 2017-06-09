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16:25 (мск), источник: Tengrinews

Как будет работать выставка EXPO-2017

В Астане начинается церемония открытия международной выставки EXPO-2017, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Как напомнил директор Департамента по связям с общественностью АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Сергей Куянов, сама выставка для посетителей откроется 10 июня утром.

«Через час начнется протокольная часть церемонии. В 20.17 в символическое время начнется официальная церемония. 10 июня с 9 утра выставка откроется. Будет энергетический форум для специалистов. Для массовой публики начнут работать уже открытые павильоны, также 10 июня 6 презентаций павильонов — интересных и технологических, а вечером — культурная программа», — отметил Куянов.

Он пояснил, что ежедневно выставка будет работать с 9 часов утра и до 23 часов.

«Каждый день будет деловое мероприятие, национальные дни. Завтра национальный день Люксембурга. И по вечерам — культурные мероприятия», — добавил Куянов.

Мероприятие начнется с прибытия глав государств к павильону Казахстана в центральной экспозиции выставки — сфера «Нұр Әлем». После приветствия глав государств состоится экскурсия по выставке и ознакомление с экспозицией Казахстана. Затем кортеж с главами государств поедет по территории выставки для ознакомления с павильонами стран-участниц.

Официальная часть церемонии открытия EXPO-2017 состоится в Конгресс-центре. После продолжится концертной программой в амфитеатре.

По окончании мероприятия зрителям покажут проекционное лазерное шоу на сфере и фейерверк.

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