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16:29 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Превозмочь «подскочившие» тарифы волгоградцам помогут субсидии

Малообеспеченные жители Волгограда, расходы которых на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с 1 июля превысят 22% совокупного семейного дохода, имеют возможность обратиться за предоставлением субсидии. Об этом 8 июня сообщил председатель комитета Волгоградской областной Думы по ЖКХ, жилищной политике и строительству Юрий Корбаков.

Также, напомнил парламентарий, адресные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются ветеранам труда и войны, труженикам тыла, многодетным семьям, сельским пенсионерам и другим категориям граждан.

«Средства на эти цели в бюджете предусмотрены», — заверил Корбаков.

ВДТВ напоминает, что с 1 июля плата жителей Волгограда за коммунальные услуги резко увеличится. Индекс изменения размера коммунальных платежей составит 9,8%.

По убеждению главы профильного думского комитета, существенно волгоградцы с повышением тарифов вряд ли обеднеют.

«Как подсчитали специалисты, резкого повышения размера коммунальной платы для жителей 44 муниципальных образований, где предельный индекс увеличен до 9,8%, с 1 июля не произойдет. Так, например, прирост платежа за коммунальные услуги в стандартной двухкомнатной квартире площадью 57 квадратных метров для жителей Волгограда составит чуть более 120 рублей по отношению к плате за коммунальные услуги с ростом 4,2%», — констатировал Корбаков.

В соседних регионах, утверждает парламентарий, и того хуже: «После июльского увеличения тарифы на коммунальные услуги останутся в Волгоградской области одними из самых низких по сравнению с близлежащими регионами. Например, в Ростове-на-Дону рост тарифов на услугу по холодному водоснабжению меньше, чем в Волгограде — 4,28%. Однако с 1 июля ростовчане будут платить за холодную воду 41,7 руб. за кубический метр, тогда как волгоградцы — 21,44 рублей. Ниже, чем в соседних регионах, у нас и стоимость услуг по водоотведению».

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