Превозмочь «подскочившие» тарифы волгоградцам помогут субсидии

Также, напомнил парламентарий, адресные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются ветеранам труда и войны, труженикам тыла, многодетным семьям, сельским пенсионерам и другим категориям граждан.

«Средства на эти цели в бюджете предусмотрены», — заверил Корбаков.

ВДТВ напоминает, что с 1 июля плата жителей Волгограда за коммунальные услуги резко увеличится. Индекс изменения размера коммунальных платежей составит 9,8%.

По убеждению главы профильного думского комитета, существенно волгоградцы с повышением тарифов вряд ли обеднеют.

«Как подсчитали специалисты, резкого повышения размера коммунальной платы для жителей 44 муниципальных образований, где предельный индекс увеличен до 9,8%, с 1 июля не произойдет. Так, например, прирост платежа за коммунальные услуги в стандартной двухкомнатной квартире площадью 57 квадратных метров для жителей Волгограда составит чуть более 120 рублей по отношению к плате за коммунальные услуги с ростом 4,2%», — констатировал Корбаков.