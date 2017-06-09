Превозмочь «подскочившие» тарифы волгоградцам помогут субсидии

Также, напомнил парламентарий, адресные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются ветеранам труда и войны, труженикам тыла, многодетным семьям, сельским пенсионерам и другим категориям граждан.
«Средства на эти цели в бюджете предусмотрены», — заверил Корбаков.
ВДТВ напоминает, что с 1 июля плата жителей Волгограда за коммунальные услуги резко увеличится. Индекс изменения размера коммунальных платежей составит 9,8%.
По убеждению главы профильного думского комитета, существенно волгоградцы с повышением тарифов вряд ли обеднеют.
«Как подсчитали специалисты, резкого повышения размера коммунальной платы для жителей 44 муниципальных образований, где предельный индекс увеличен до 9,8%, с 1 июля не произойдет. Так, например, прирост платежа за коммунальные услуги в стандартной двухкомнатной квартире площадью 57 квадратных метров для жителей Волгограда составит чуть более 120 рублей по отношению к плате за коммунальные услуги с ростом 4,2%», — констатировал Корбаков.
В соседних регионах, утверждает парламентарий, и того хуже: «После июльского увеличения тарифы на коммунальные услуги останутся в Волгоградской области одними из самых низких по сравнению с близлежащими регионами. Например, в Ростове-на-Дону рост тарифов на услугу по холодному водоснабжению меньше, чем в Волгограде — 4,28%. Однако с 1 июля ростовчане будут платить за холодную воду 41,7 руб. за кубический метр, тогда как волгоградцы — 21,44 рублей. Ниже, чем в соседних регионах, у нас и стоимость услуг по водоотведению».