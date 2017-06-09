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17:09 (мск), источник: Коммерсантъ

В Ростове реконструкцию ул. Станиславского планируют завершить в 2018 году

На ул. Станиславского в Ростове полностью демонтирована контактная сеть, трамвайные рельсы, выполнено фрезерование существующей дорожной одежды. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Сейчас выполняются работы по перестройке инженерных сетей, в частности, переустройство систем водоснабжения выполнено, бытовой и ливневой канализации, кабельных линий тепловых сетей. Протяженность реконструируемого участка — 3,1 км.

«Реконструкция улицы предполагает выполнение следующих работ: переустройство трамвайных путей, сетей электроснабжения, наружных сетей связи, сетей водоснабжения, сетей бытовой канализации, тепловых сетей, сетей газоснабжения, устройство наружного освещения, светофорных объектов, дождевой канализации», — говорится в сообщении пресс-службы.

Завершить реконструкцию планируется до 31 мая 2018 года.

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