За пять месяцев из России утекли 22 миллиарда долларов

«В структуре чистого вывоза капитала, в отличие от предыдущего года, доминировали операции банковского сектора по размещению иностранных активов и погашению внешних обязательств. Прочие секторы, привлекая средства в экономику, напротив, обеспечивали чистый ввоз капитала», — сказано в сообщении регулятора.

При этом с января по май 2017 года положительное сальдо счета текущих операций России составило 27 миллиардов долларов. По сравнению с аналогичным периодом 2016-го показатель вырос в 1,7 раза.

«Основным фактором такой положительной динамики стало укрепление профицита торгового баланса вследствие опережающего роста экспорта в условиях улучшения конъюнктуры мирового рынка топливно-энергетических товаров», — пояснили в ЦБ.

По итогам 2016 года чистый отток капитала из России сократился почти в четыре раза и составил 15,4 миллиарда долларов. В 2015 году ЦБ оценил чистый вывоз капитала в 57,5 миллиарда долларов.