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17:20 (мск), источник: ИА Татар-информ

Миндортранс РТ: Дорожная инфраструктура Казани готова к Кубку конфедераций

(Казань, 9 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). На сегодня дорожная инфраструктура Казани полностью готова к проведению матчей Кубка конфедераций. Об этом в беседе с журналистами заявил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Андрей Егоров.

Источник: ИА Татар-информ

«Все объекты транспортной инфраструктуры соответствуют нормам, дорожное хозяйство приведено в порядок. Горожане смогли заметить, что дороги стали лучше. Протокольные маршруты движения, по которым будут передвигаться команды и туристы, приведены в норму», — сказал спикер.

А. Егоров напомнил, что болельщикам в дни проведения матчей предоставляется право бесплатного проезда. «Он будет предоставлен при предъявлении билета и соответствующего документа, — проинформировал он. — Бесплатный проезд будет возможен на всех видах городского общественного транспорта и на пригородных электричках, курсирующих от аэропорта до Казани. В день проведения игры с полуночи, с интервалом в один час, будет ходить электричка до шести утра следующего дня. Дополнительно будет назначено два автобусных маршрута, которые будут двигаться от аэропорта до Казани — до Дворца спорта и Kazan-Arena».

По словам замминистра, работа общественного транспорта в дни матчей будет продлена на четыре часа. «То есть, если игра заканчивается в полночь, то до четырех утра», — пояснил он.

Егоров заверил, что ремонт дорог, запланированный к Кубку конфедераций, практически выполнен. «Почти 100 км дорог было приведено в порядок. Конечно, коррективы внесла погода, но наши предприятия справились с поставленной задачей», — подчеркнул он.

«По нашей информации, загрузка стадиона идет стабильно, уже половина билетов куплена», — заключил спикер.

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