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16:53 (мск), источник: БЕЛТА

РЕПОРТАЖ: Как освобождают минские дворы от автохлама

Ржавые автомобили на спущенных колесах можно встретить во многих столичных дворах. Они портят облик города, занимают дефицитные парковочные места. Только с начала года коммунальные службы обнаружили свыше 2 тыс. таких авто. Активная работа проводилась и в предыдущие годы, но полностью избавиться от автохлама пока не удалось. Чем грозит собственникам невнимание к своей «ласточке» и какова дальнейшая судьба брошенных машин — в материале корреспондентов БЕЛТА.

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15
фотографий
15
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Порядок работы с неэксплуатируемыми транспортными средствами определен указом от 9 августа 2011 года № 348. До этого в республике не было достаточной нормативно-правовой базы, позволяющей воздействовать на горе-владельцев и привлекать их к ответственности. С вступлением в силу документа решить автомобильный вопрос стало проще. Как правило, в районных администрациях столицы этими вопросами занимаются отделы городского хозяйства и коммунальные организации. Информацию о машинах, стоящих на приколе, специалисты получают из разных источников, формируют специальную базу.

Часто инициаторами выступают сами жильцы. Только на портал «Мой горад» 115.бел в текущем году поступило почти 1,7 тыс. заявок по поводу брошенных авто, в 2016 году таких обращений также было больше тысячи. Адреса подсказывают и работники жилищно-коммунальных организаций.

«К сожалению, убрать автохлам с городских улиц — дело не быстрое, — поясняет исполняющая обязанности начальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Марина Малаева. — Но отношение минчан постепенно меняется. По сравнению с январем-маем 2016 года вдвое меньше выявлено неэксплуатируемых автомобилей. После получения предписания владельцы самостоятельно привели в порядок свыше 700 единиц техники и 116 утилизировали, тогда как в прошлом году эти цифры составили 102 и 56 соответственно».

С момента обнаружения брошенного автотранспорта до того момента, когда можно принять меры, проходит около полугода. Сначала устанавливается собственник (на ответ ГАИ по запросу отведен срок в 15 календарных дней), которому затем направляется извещение за месяц привести имущество в порядок. Если хозяин не откликается, принимается решение о принудительном перемещении машины на штрафстоянку. В эвакуации принимают участие представители Госавтоинспекции, районной администрации. Каждый момент фиксируется, составляется протокол, где указываются данные о состоянии «железных коней». Например, отсутствуют двери, колеса, стекла.

Поле этой необходимой процедуры автомобили свозят на охраняемые автостоянки, самая крупная из которых находится по ул. Лынькова.

Сюда попадают авто, обнаруженные в Заводском, Ленинском, Московском, Октябрьском, Партизанском, Фрунзенском районах. Какие только экземпляры здесь не встретишь! «Жигули», «Москвичи», «Опели», «Форды», «Мерседесы», «БМВ», старые микроавтобусы… Нередко попадаются раритетные модели.

«Подснежники» из Первомайского, Советского и Центрального районов поступают на охраняемые автостоянки, относящиеся к ведению ГО «Гаражи, автостоянки и парковки». Здесь они могут находиться долго в ожидании своей судьбы. В течение трех месяцев автовладелец имеет право подать письменное требование о возврате имущества. Как показывает практика, если человеку дорога его собственность, то он находит время и возможность заняться машиной, а тот, кому она безразлична, даже не пытается. Автомобиль либо признается в судебном порядке бесхозяйным и утилизируется, либо его забирает владелец, возместив предварительно затраты, связанные с перемещением и хранением.

Брошенные автомобили, владелец которых не объявился, отправляются в ОАО «Белвторчермет» в Гатово. Специальный транспорт приезжает раз в неделю, захватывает щупальцами легковушку, сминает ее и увозит сразу несколько авто. Обходится утилизация в Br30−60 и зависит от модели и веса.

Не вспоминать о старой или разбитой машине — дело недальновидное. Такая забывчивость может дорого стоить. Если владелец решит забрать автомобиль со штрафстоянки, ему придется заплатить за эвакуацию и хранение. Оставить без внимания ситуацию тоже не получится. Издержки, которые несет районная администрация, в итоге все равно лягут на плечи собственника. По решению суда. Но есть варианты без проблем избавиться от ненужного автотранспорта — самостоятельно сдать на металлолом либо доверить эту миссию коммунальным службам, предварительно сняв авто с учета (цена услуги — около Br25) и написав отказ от собственности.

«За пять месяцев 2017 года свыше 200 единиц неэксплуатируемого транспорта поступило на охраняемые стоянки, из которых впоследствии 79 вернулись к собственникам. В 58 случаях поданы заявления в суд о признании авто бесхозяйными, примерно столько же подготовлено исков о возмещении затрат на принудительное перемещение и хранение транспортных средств. В прошлом году такие решения практически не принимались», — отметила Марина Малаева.

Старый автомобиль можно сдать на металлолом в пункт приема ОАО «Белвторчермет». Как рассказал заместитель генерального директора по заготовке предприятия Владимир Ковалевский, ежемесячно только в минский цех, расположенный в Гатово, от населения поступает 50−60 автокузовов. Такой металлолом относится к категории легковесного и оценивается в Br200 за 1 тонну (согласно прейскуранту, который ежемесячно утверждается Министерством промышленности). При среднем весе 600−700 кг за железный остов легкового автомобиля можно выручить Br120−140.

«Главное условие — принимается только сам металл. Пластик, стекло, колеса, седушки, аккумулятор, двигатель предварительно нужно убрать. О доставке автовладелец также должен позаботиться самостоятельно, для этого можно воспользоваться услугой эвакуатора, прицепом. Некоторые привозят кузов в разобранном виде», — отметил Владимир Ковалевский.

Перерабатывает автохлам специальный шредерный комплекс, которых только два в республике (один из них находится в Гатово). Полученный шредерный лом поставляется на Белорусский металлургический завод, где получает вторую жизнь. Такое сырье ценится производственниками во всем мире за то, что повышает эффективность плавки и снижает затраты на электроэнергию.

Надежда МАТВЕЕВА,

фото Максима ГУЧЕКА, из архива БЕЛТА.

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