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17:07 (мск), источник: Sputnik.by

Валюту перестанут принимать в аэропорту Минска с полуночи 10 июня

МИНСК, 9 июн — Sputnik. Национальный аэропорт Минск проинформировал пассажиров о том, что с ноля часов 10 июня в аэропорту нельзя будет расплатиться наличной иностранной валютой за услуги.

Источник: Sputnik.by

Ранее Нацбанк принял решение не продлевать действие разрешений и не выдавать новые разрешения на проведение расчетов в валюте при оказании гражданам услуг по перевозке авиатранспортом и медицинских услуг.

«В связи с непродлением Национальным банком разрешения на прием иностранной наличной валюты, оказание услуг за иностранную наличную валюту прекращается с 00 часов 00 минут 10 июня», — сообщили в аэропорту.

Там также подчеркнули, что наличные расчеты будут производиться только белорусскими рублями. Безналичные расчеты можно осуществить при помощи банковских карт.

Между тем, в Национальном аэропорту работают, например, службы заказа такси, в которых ранее можно было рассчитаться за оформленный заказ как в белорусских, так и в российских рублях. «Оплата таких услуг будет осуществляться на тех же условиях: наличными можно будет рассчитаться только в белорусских рублях, либо пластиковой картой по безналу», — сообщили в данной связи Sputnik в пресс-службе аэропорта.

Ранее также сообщалось, что Нацбанк в рамках мер по дедолларизации экономики принял решение прекратить выдачу новых и продление уже выданных страховым компаниям разрешений на расчеты в валюте по договорам страхования физлиц. Однако пока не известно, с какого числа прекратятся такие расчеты в валюте.

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