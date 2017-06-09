Законопроект о реновации жилья в Москве прошел в Госдуме второе чтение

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU — Госдума приняла во втором чтении законопроект о реновации жилья в Москве, предусматривающей снос хрущевок и переселение их жителей в новые дома.

Решение о включении дома в программу будут принимать жители дома — более 2/3 собственников и людей, живущих по договору социального найма. Голоса не проголосовавших будут учитываться в таком же пропорциональном соотношении как и проголосовавших, что не даст возможность прибавлять голоса «молчунов» к противникам или сторонникам реновации.

В соответствии с законопроектом, под реновацию могут попасть только дома «первого периода индустриального домостроения» и аналогичные по конструкции. К домам этого типа законопроект относит дома, проекты которых были разработаны с 1957 по 1968 годы и строились с использованием типовых изделий стен и перекрытий.

При этом на любом этапе реализации программы реновации до того как была предоставлена первая новая квартира жители дома смогут на общем собрании принять решение о выходе из программы, для этого понадобится более 1/3 голосов жителей.

Определяется, что при переезде будет предоставляться равнозначное жилье, либо равноценная квартира, либо деньги. Под равнозначным жильем понимается: жилая площадь и количество комнат должно быть не меньше, чем в старой квартире, а общая площадь новой квартиры должна превышать площадь старой; новая квартира должна иметь «улучшенную отделку»; она должна находиться в том же районе, что и прежнее жилье,

Исключение будут составлять Зеленоградский, Троицкий и Новомосковский административные округа, где люди могут переселяться не только в рамках района, но в рамках округа.

Будет также предоставлена возможность увеличить предоставляемую квартиру, доплатив за дополнительные метры или даже комнату.