Два белорусских водочных бренда попали в мировой «клуб миллионеров»

Всего по итогам прошлого года в «клуб миллионеров» вошли 157 брендов крепких алкогольных напитков.

Бренд «Бульбаш», который выпускает «Завод Бульбаш», занял в рейтинге 116 место. По итогам 2016 года было произведено 1,5 млн девятилитровых кейсов. Это на 23% больше, чем годом ранее.

На 154 месте по объемам выпуска в прошлом году была в мировом масштабе водка «Сваяк», которую производит Минский завод виноградных вин. В течение 2016 года было произведено 1 млн девятилитровых кейсов. Это на 1% меньше, чем было в 2015 году.

Лидерами рейтинга традиционно являются представители Азии.