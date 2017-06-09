Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: у России не получится обойти Украину
Для хорошего секса биологический возраст не имеет значения
Лавров отреагировал на действия Польши против Калининграда
Пенсии в России предложили платить иначе
52-летняя Ирина Безрукова кардинально сменила имидж (фото)
«Мерзко!»: Трамп прокомментировал фото с «его» отрезанной головой Президент США отреагировал на «шутку» женщины-комика Кэти Гриффин
Оливер Стоун назвал подходящих на роль Путина актеров
Брэд Питт и Тильда Суинтон на премьере фильма «Окча»
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
«Показали Киеву»: СМИ об прибытии спецназа на Крымский мост
"Я что, страшная?": Штурм обнажилась на пляже
42-летняя Рудковская устроила девичник перед венчанием (фото)
52-летняя Ирина Безрукова кардинально сменила имидж (фото)
«Украинская катастрофа»: чешский дипломат предупреждает Европу
Стройные ноги и точёная фигура: Максакова в мини
Секретный «Ягуар»: тест уникального плавающего УАЗа
Fiat прекратил поставки легковых авто в Россию
Фоторепортажи
10Последний звонок-2017 в России
10Атака на правительственные объекты в Тегеране
19:05 (мск), источник: RNS

Сбербанк заявил о восстановлении работы всех систем после технического сбоя

Сбербанк восстановил работу всех систем после технического сбоя, сообщила кредитная организация.

Источник: Reuters

«В результате технического сбоя в течение 40 минут у части клиентов наблюдались затруднения при проведении операций по интернет-эквайрингу, переводам и снятию наличных в POS-терминалах и устройствах самообслуживания по картам Mastercard и “Мир”. Инцидент произошёл в 16:40 мск и повлиял на обслуживание клиентов Сбербанка в устройствах сторонних банков и клиентов сторонних банков в устройствах Сбербанка. Операции по картам Сбербанка в устройствах Сбербанка проводились штатно, без отклонений. Инцидент затронул менее 10% операций с использованием пластиковых карт. В данный момент все системы банка работают в штатном режиме», — сказал представитель банка.

Ранее газета «Ведомости» сообщила о «масштабном сбое» при обслуживании банковских карт. «В настоящий момент по техническим причинам у части клиентов могут наблюдаться отказы по банковским картам Сбербанка по всем каналам обслуживания. В настоящий момент сроки устранения данной проблемы уточняются», — сказали RNS в колл-центре банка.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Результаты выборов в парламент Британии
Суд Брюсселя снял арест с российского имущества в Бельгии
ЕС требует выдавать биометрические паспорта жителям Крыма
За пять месяцев из России утекли 22 миллиарда долларов
Путин: ИГ готовит план по дестабилизации южных регионов России
Мария Захарова провела брифинг на фоне пресс-волла с опечаткой
В Москве скончался «отец МКС» Анатолий Киселев
Слуцкий назначен главным тренером английского футбольного клуба
Спорт
Роналду и три чемпиона мира: кто приедет на Кубок конфедераций ФИФА обнародовала окончательные составы участников Кубка конфедераций. Среди 184 игроков такие звезды мирового футбола, как Криштиану Роналду и Алексис Санчес
Авто
В России начался выпуск нового внедорожника за 1 230 000 рублей В Михайловске Ставропольского края налажено производство китайских полноприводников DW Hower
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Рейтинг величайших фильмов всех времен: выбор киноманов Журнал Empire опросил 20 000 зрителей и на основе результатов опроса составил список 500 величайших фильмов всех времен. Вашему вниманию — лучшие из лучших: первая десятка рейтинга
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
В Москве подешевело вторичное жилье
Россиянам разрешат прописку на работе
Леди
История парфюмерии: какие духи были в моде 100 с лишним лет назад С чего начиналась парфюмерия и какие ароматы определили историю ее развития в XIX веке - в колонке парфюмерного критика
Дети
Елизавета II недовольна воспитанием Джорджа и Шарлотты В британском королевском семействе назревает скандал.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь