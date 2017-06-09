Сбербанк заявил о восстановлении работы всех систем после технического сбоя
Сбербанк восстановил работу всех систем после технического сбоя, сообщила кредитная организация.
Сбербанк восстановил работу всех систем после технического сбоя, сообщила кредитная организация.
«В результате технического сбоя в течение 40 минут у части клиентов наблюдались затруднения при проведении операций по
Ранее газета «Ведомости» сообщила о «масштабном сбое» при обслуживании банковских карт. «В настоящий момент по техническим причинам у части клиентов могут наблюдаться отказы по банковским картам Сбербанка по всем каналам обслуживания. В настоящий момент сроки устранения данной проблемы уточняются», — сказали RNS в