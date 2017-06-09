Сбербанк заявил о восстановлении работы всех систем после технического сбоя

«В результате технического сбоя в течение 40 минут у части клиентов наблюдались затруднения при проведении операций по интернет-эквайрингу, переводам и снятию наличных в POS-терминалах и устройствах самообслуживания по картам Mastercard и “Мир”. Инцидент произошёл в 16:40 мск и повлиял на обслуживание клиентов Сбербанка в устройствах сторонних банков и клиентов сторонних банков в устройствах Сбербанка. Операции по картам Сбербанка в устройствах Сбербанка проводились штатно, без отклонений. Инцидент затронул менее 10% операций с использованием пластиковых карт. В данный момент все системы банка работают в штатном режиме», — сказал представитель банка.

Ранее газета «Ведомости» сообщила о «масштабном сбое» при обслуживании банковских карт. «В настоящий момент по техническим причинам у части клиентов могут наблюдаться отказы по банковским картам Сбербанка по всем каналам обслуживания. В настоящий момент сроки устранения данной проблемы уточняются», — сказали RNS в колл-центре банка.