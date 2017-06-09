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19:46 (мск), источник: Sputnik.md

Граждан Молдовы ждет неприятный сюрприз от налоговой

КИШИНЕВ, 9 июн — Sputnik. Власти Молдовы продолжают утягивать пояса граждан республики, которые ищут любые способы для того, чтобы заработать. Государственная налоговая служба страны обязует музыкантов, фотографов и операторов платить налоги, так как их услуги попадают под действие предпринимательской деятельности.

Источник: Sputnik.md

«Согласно законодательству, любая деятельность за исключением работы на основе индивидуально-трудового договора, выполняемой лицом с целью получения дохода, или в результате которой, независимо от цели деятельности, лицо получает доход, квалифицируется как предпринимательская деятельность», — отмечено в сообщении структуры.

Таким образом, музыканты, фотографы и операторы, которые снимают свадьбы и различные торжества, должны зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или общество с ограниченной ответственностью.

Налоговая служба также отмечает, что «деятельность в области предоставления музыкальных услуг на мероприятиях, а также режиссирование церемоний, согласно действующему законодательству, по желанию соответствующего лица (музыканта или режиссера церемонии) может работать на основе предпринимательского патента. В этом контексте, заявитель на приобретение патента предпринимателя, должен представить заявление в управление территориального налогового обслуживания, в радиусе проживания, или по месту работы».

В Налоговой службе отметили, что проводятся регулярные проверки лиц, предоставляющих фото, видео или музыкальные услуги на различных церемониях. Таким образом, в мае этого года «налоговая» провела проверки и составила 61 протоколов за предпринимательскую деятельность без регистрации в Государственной регистрационной палате или в другом компетентном государственном органе. В результате, ведомство наложит штрафы в размере 91,5 тысячи леев.

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