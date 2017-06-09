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20:54 (мск), источник: Ежедневник.by

Украинский миллиардер открывает 20 «крылатых» ресторанов в Беларуси

Конкуренцию KFC на белорусском рынке попробуют составить рестораны «Крылья», которые принадлежат самому крупному на территории бывшего СССР производителю бройлеров Юрию Косюку («Мироновский хлебопродукт»).

Источник: Ежедневник.by

О скором появлении этой сети в Беларуси, а также в Казахстане, рассказал «Интерфаксу-Украина» генеральный директор «Крыльев» Алексей Попов.

«Сейчас на этапе подписания — договор на франчайзинг в Беларуси и Казахстане. Обсуждается открытие около 10 ресторанов в Казахстане и 20 в Беларуси. В случае успешного подписания договоров, открытия пройдут уже в этом году», — сообщил Алексей Попов.

По его словам, Казахстан и Беларусь станут для компании первым опытом международного управления и контроля.

Юрий Косюк, который занимает 1678 место в мировом рейтинге миллиардеров (его состояние Forbes в 2017 году оценил в 1,2 млрд долларов) и третье (после Рината Ахметова и Геннадия Боголюбова) в Украине, является основателем и основным акционером агрохолдинга «Мироновский хлебопродукт». Его компания — крупнейший производитель курятины на постсоветском пространстве. Также агрохолдинг производит зерновые, подсолнечное масло, продукты мясопереработки.

В 2011 году Юрий Косюк инвестировал в рестораны «Крылья». С 2015 года этот бизнес развивается как франчайзинговая сеть. В течение 2016 было заключено около 30 франчайзинговых договоров. Согласно данным сайта сети «Крылья», на начало июня 2017 в ее состав входило свыше 40 заведений в разных городах Украины.

На белорусском рынке fast-food «Крылья» попадают в нишу, которую развивают сегодня две компании — франчайзи американского бренда KFC.

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