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22:49 (мск), источник: ТАСС

«Вим-Авиа» в течение двух недель планирует восстановить расписание

В авиакомпании планируют частично сократить чартерное расписание на лето.

Источник: РИА "Новости"
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Авиакомпания «ВИМ-Авиа» опубликовала список чартеров, отмененных с 5 июня

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Авиакомпания «Вим-Авиа» рассчитывает полностью восстановить расписание в течение двух недель. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе авиаперевозчика.

«Несмотря на то, что авиакомпанию подвели поставщики сервисных услуг, “Вим-Авиа” полностью осознает свою ответственность перед пассажирами. Поэтому руководством авиакомпании было принято единственно возможное в данной ситуации решение — частично сократить чартерное расписание на лето. Мы ожидаем, что график полностью стабилизируется в течение двух недель», — сказали в пресс-службе.

7 июня министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что ситуация с задержками рейсов «Вим-Авиа» разрешится в течение двух недель. В последнее время «Вим-Авиа» массово задерживает рейсы из разных аэропортов. Перевозчик объяснял это поздним прибытием воздушных судов с технического обслуживания. Ранее компания сообщила о сокращении чартерной программы рейсов на лето 2017 года.

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