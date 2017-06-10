Туристический сезон на Иссык-Куле оказался под угрозой срыва

На грани закрытия сейчас 55 пансионатов на берегу Иссык-Куля.

«Готовность пансионатов в целом — около 70 процентов! Оставшиеся еще приводят в порядок свои зоны отдыха, но есть нарушения, по которым мы не можем им выдать разрешение на прием туристов. Очистные сооружения во многих пансионатах неисправны и давно устарели, а еще грязные пляжи, — заявил начальник Управления госинспекции по экологической безопасности по Иссык-Кульской области Талантбек Борочоров.

Среди не прошедших проверку есть и казахстанские здравницы. Так стало известно, что пансионат «Самал», который принадлежит Национальному техническому университету имени Сатпаева, закроют.

Одной из причин стало тяжелое финансовое положение предприятия, которое сейчас не позволяет провести ремонт зоны отдыха. Нарекания у инспекторов вызвали неработающие очистные сооружения, сырые и обветшалые гостиничные номера.

Отмечается, что в последний раз ремонт там проводили почти 20 лет назад. Пансионат уже отключили от подачи воды и электричества. На Иссык-Куле также находятся еще три казахстанских оздоровительных центра, но их ремонтируют и планируют запустить в эксплуатацию к концу 2019 года.

Что же касается здравниц, которые проверили инспекторы, их должны привести в порядок до 15 июня. В противном случае они могут не получить разрешения от властей.