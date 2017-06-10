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09:26 (мск), источник: ДЕЙТА

В Приморье станет больше местного молока

Один из достаточно сложных в сельском хозяйстве вопросов — молочное животноводство, не только в Приморье, но и в России и мире. Объяснение тому простое — эта отрасль не дает быстрой прибыли, для окупаемости вложений должно пройти 10−15 лет. Как рассказал сегодня на медиасаммите журналистам вице-губернатор Приморского края по вопросам сельского хозяйства Денис Бочкарев, в администрации края сейчас разработан комплекс механизмов, чтобы сократить этот срок, сделать отрасль привлекательной для бизнеса.

Источник: ДЕЙТА

Эти механизмы, по словам вице-губернатора, должны быть направлены на развитие крупных комплексов, их строительство; на поддержку средних фермеров, которые, к примеру, в европейских странах производят 80−90 процентов молока; и на помощь в становлении начинающих фермеров, которым нужен стартап. Меры поддержки сельскохозяйственной отрасли предоставляются в крае в рамках краевой программы по развитию сельского хозяйства.

«Все наши программы рассчитаны на три эти направления — поддержку крупных, средних и начинающих фермеров. В принципе, каждый желающий заниматься молочным животноводством должен переехать на село и иметь соответствующее образование. Если человек уже живет в сельской местности, ему нужно просто подтвердить опыт ведения такой деятельности выпиской из похозяйственной книги. Тем, кто пока живет в городе и намерен переехать на село и заняться молочным животноводством, достаточно пройти курсы сельского хозяйства, затем переехать, создать крестьянско-фермерское хозяйство и принять участие в программе».

В беседе с журналистами Денис Бочкарев коснулся темы страхования рисков ведения сельского хозяйства, которые, прежде всего, связаны со стихийными природными явлениями. Природно-климатические условия в Приморье — не самые худшие в стране, считает Денис Бочкарев, администрация края стимулирует фермеров оформлять страховую защиту и результат этой работы есть — в Приморье уровень страхования выше, чем по стране.

«Должна быть развитая система агрострахования и производитель должен быть уверен в выплатах. В целом по России та система пока недостаточно эффективна, а в случаях, когда все усилия сельхозпроизводителей смывает тайфун — без помощи государства не обойтись», — признает вице-губернатор.

Посевная кампания в Приморье продолжается, закончится она не раньше 10 июля, уже посеяна кукуруза, ранние зерновые, по которым есть положительная динамика, есть минусовые показатели по рису из-за перепроизводства его по стране в прошлом году. Объемы сева кукурузы сохранены на уровне прошлого года, сои предстоит посеять еще сто тысяч гектар, плюсом к посеянным 160 тысячам.

Улугбек Тимуридов.

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