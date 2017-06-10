Рустэм Хамитов проинспектировал строительство автодороги в Караидельском районе

Работы там начали в ноябре 2016. Трасса соединит районы северо-востока с центральными районами Башкирии. При этом, частично разгрузятся трассы М-7 и М-5, а выехать в Челябинскую и Свердловскую области из северных районов региона станет проще.

Подрядчик планирует завершить строительство 70 километров дороги к октябрю 2019. А мост через реку Уфу должны сдать в конце следующего года. Данный объект уже вошел в перечень «Сто объектов к 100-летию республики».

Большое значение строительство моста имеет для местных жителей. Он обеспечит круглогодичное транспортное сообщение с районным центром.

Стоимость данного объекта вместе с подъездными путями составит около одного миллиарда семисот миллионов рублей. Для прокладки трассы строителям придётся в прямом смысле взорвать один из склонов. Дорожникам необходимо углубиться в породу на 26 метров.