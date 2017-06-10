Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: названа причина бегства в Азию российских летчиков
Участники "Поле чудес" рассказали, как шоу обманывает зрителей
Стали известны подробности дела об убийстве участника «Любэ»
Сын Аллы Пугачевой скучает по маме (видео)
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
Снос большого городаИстории москвичей, не согласных с программой реновации
СМИ: Россия здорово припугнула Запад
Французы высказались о Ялте по приезду в Крым
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Стройные ноги и точёная фигура: Максакова показала себя в мини
СМИ: воинственность Киева достигла небывалых высот
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
26-летняя Нюша и ее 37-летний жених сыграют свадьбу на Мальдивах
"Я прошу, чтобы меня не убивали": обращение Губина
ВСУ двумя ударами вынесут войска РФ – депутат Рады
Секретный «Ягуар»: тест уникального плавающего УАЗа
Fiat прекратил поставки легковых авто в Россию
Фоторепортажи
15Последствия урагана в Москве
10Последний звонок-2017 в России
11:37 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Рустэм Хамитов проинспектировал строительство автодороги в Караидельском районе

Глава республики проинспектировал строительство автодороги Бирск — Тастуба — Сатка. В ходе рабочей поездки Рустэм Хамитов посетил участок обхода села Караидель с мостом через реку Уфу.

Работы там начали в ноябре 2016. Трасса соединит районы северо-востока с центральными районами Башкирии. При этом, частично разгрузятся трассы М-7 и М-5, а выехать в Челябинскую и Свердловскую области из северных районов региона станет проще.

Подрядчик планирует завершить строительство 70 километров дороги к октябрю 2019. А мост через реку Уфу должны сдать в конце следующего года. Данный объект уже вошел в перечень «Сто объектов к 100-летию республики».

Большое значение строительство моста имеет для местных жителей. Он обеспечит круглогодичное транспортное сообщение с районным центром.

Стоимость данного объекта вместе с подъездными путями составит около одного миллиарда семисот миллионов рублей. Для прокладки трассы строителям придётся в прямом смысле взорвать один из склонов. Дорожникам необходимо углубиться в породу на 26 метров.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Останки пропавшего судьи нашли в лесу спустя три года
Собака догнала и остановила машину, сбившую ее хозяйку. Видео
Останки пропавшего судьи нашли в лесу спустя три года
WSJ сообщила о тайных переговорах России и США по Сирии
Пентагон показал кадры перехвата самолетов США российским Су-27
Reuters: Трамп объявит о новом курсе в отношении Кубы
Северная Корея анонсировала запуск межконтинентальной ракеты
Эрдоган призвал снять блокаду с Катара
МИД Венесуэлы обвинил Меркель в потворстве насилию в стране
Суд отклонил обвинения в коррупции против президента Бразилии
Спорт
РФ — Чили: сборная вселила оптимизм перед Кубком конфедераций Российские футболисты сыграли вничью с Чили, и, пожалуй, это был случай, когда порядок не побил, но неплохо противодействовал классу
Авто
В России начался выпуск нового внедорожника за 1 230 000 рублей В Михайловске Ставропольского края налажено производство китайских полноприводников DW Hower
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Рейтинг величайших фильмов всех времен: выбор киноманов Журнал Empire опросил 20 000 зрителей и на основе результатов опроса составил список 500 величайших фильмов всех времен. Вашему вниманию — лучшие из лучших: первая десятка рейтинга
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Эксперты рассказали о дешевых «трешках» в Петербурге
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Россиянам разрешат прописку на работе
Леди
Тест: угадайте звезду по татуировке Специально для интересующихся звездами и их жизнью. Примите участие в викторине и попробуйте узнать знаменитостей!
Дети
Елизавета II недовольна воспитанием Джорджа и Шарлотты В британском королевском семействе назревает скандал.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь