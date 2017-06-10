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11:35 (мск), источник: КрымPress

На защиту Крыма от града выделили 41,9 млн рублей

На защиту Крыма от града, а точнее — 150 тысяч сельхозгектаров, средства из резервного фонда будут выделены согласно решению Кабинета министров.

Немалая сумма в 41,9 миллионов рублей придёт в Республику, потому что полуостров относится к зоне повышенной градоопасности. Так, гласит официальная статистика, ущерб крымских аграриев от града в 2014 году составил 320 миллионов рублей, а в 2015 — 188 миллионов.

Напомним, в 2014 году власти заявляли о восстановлении в РК специальной службы по защите сельхозугодий от град. Был даже подготовлен проект распоряжения о создании ГБУ «Крымская специализированная служба «Антиград». Но срок реализации задачи истёк в мае текущего года, а новое ведомство так и не заработало в полном объёме.

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