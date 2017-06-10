Ремонт костела в Самаре закончат к осени

В Самаре продолжается восстановление старинного католического костела на улице Фрунзе.

Как рассказал Samru.ru настоятель прихода Пресвятого Сердца Иисуса отец Маркус, в настоящее время все башни здания полностью отремонтированы. Проходящую в цоколе теплотрассу опустили под землю, на цокольном этаже заменили шесть окон.

Сейчас ведется замена окон и дверей в остальных помещениях костела, в том числе алтарном — как обычных, так и с витражами. С половины здания уже сняты строительные леса.

Реставрация должна завершиться до конца лета, после чего забор вокруг исторического объекта уберут, а территорию рядом благоустроят.