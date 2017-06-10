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14:41 (мск), источник: Om1.ru

В Омске подорожали хлеб, косметика, бензин и билеты на самолеты и поезда

Подешевели одежда и обувь, лекарства и товар для животных.

Омскстат отчитался об индексах потребительских цен в мае 2017 года. Индекс составил 100,3%. За 5 месяцев текущего года в регионе было отмечено снижение темпов роста цен (100,9%) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (102,5%).

Как сообщает Омскстат, в среднем цены на продукты повысились на 0,4%. Значительно подорожали овощи и фрукты, что характерно для этого периода года. Так, выросли цены на свеклу (в 1,6 раза), капусту (в 1,5 раза), морковку (на 33,5%), лук (на 27,1%), картошку (на 21,5%), апельсины (на 14,9%), яблоки (на 11,7%), лимоны (на 11,4%). Вместе с тем подешевели огурцы (на 41,5%) и помидоры (на 23,6%).

На 0,3−2,1% выросли цены на другие продукты: хлеб, колбасы, консервы, макароны, сахар, творог и мороженое. А вот яйца (на 8,9%), молоко, мясо птицы, сыры стали дешевле от 0,3 до 1,9%. Продолжают дешеветь крупы — гречневая, пшенная, манная, овсяная, перловая — на 0,4−2,4%.

Непродовольственные товары как дешевеют, так и дорожают. Так, от 0,4 до 1,5% возросли цены на легковые автомобили, бензин, дизель, стройматериалы, сигареты, ковры, полотенца, косметика и парфюмерия, канцелярия, игрушки и спортивные товары.

Среди тех товаров, на который снизились цены, одежда и обувь, лекарства, компьютеры, инструменты, телевизоры и другая техника, газовое топливо, товар для животных и моющие средства — от 0,1 до 3,5%.

Также зафиксированы выросшие цена на услуги — в среднем на 0,3%. Наиболее подорожала стоимость проезда в поездах (11,1%) и билеты на самолет (6,1%).

Выросли цены на услуги связи, туризма, ветеринарные и бытовые услуги (0,2−2,1%). А вот услуги банков и образования подешевели — на 2,7% и 0,7% соответственно.

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