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14:10 (мск), источник: БЕЛТА

Себестоимость ЖКУ в Минске планируется снижать минимум на 5% ежегодно

Собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги, оказанные физическим и юридическим лицам, планируется к 2020 году на уровне 90%.

Источник: БЕЛТА

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Себестоимость жилищно-коммунальных услуг в Минске планируется снижать минимум на 5% ежегодно (в сопоставимых условиях к предыдущему периоду). Это предусмотрено программой социально-экономического развития города на 2016−2020 годы, опубликованной сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

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Согласно документу, создание служб заказчиков и подрядчиков жилищно-коммунальных услуг позволит усовершенствовать структуру управления ЖКХ Минска, заинтересовать исполнителей в экономических результатах своей деятельности и приведет к повышению качества обслуживания жилья и благоустройства территорий, а также снижению затрат на оказание данных услуг.

Собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги, оказанные физическим и юридическим лицам, планируется к 2020 году на уровне 90%.

Для повышения качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг предполагается ежегодное увеличение объемов капитального ремонта эксплуатируемого жилищного фонда. Прогнозируемый ввод площади жилых домов после капитального ремонта в текущей пятилетке составит 4,41 млн кв.м. Запланирована замена и модернизация в жилых домах 5 772 лифтов, отработавших нормативные сроки эксплуатации.

Ожидаемый результат от реализации всего комплекса мер — ежегодное снижение количества письменных претензий на качество оказываемых услуг на 1,5% к уровню предыдущего года.

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