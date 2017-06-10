Сергей Донской: В Татарстане строительство мусоросжигательного завода начнут в 2017 году
По словам главы Минприроды России, на предприятии будут использоваться современные технологии переработки отходов.
По словам главы Минприроды России, на предприятии будут использоваться современные технологии переработки отходов.
(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Строительство мусоросжигательного завода в Казани планируется начать в конце 2017 года. Об этом на прошедшем сегодня в столице Татарстана Федеральном экологическом совете заявил министр природы и экологии РФ Сергей Донской, передает ТАСС.
«Проводится конкурс, подают различные компании, в том числе — всем известная “РТ-инвест”… Пока окончательных цифр и данных приводить не будем… Уже в этом году после предварительных мероприятий в конце года будет начато строительство объекта», — отметил Донской.
По словам министра, на заводе будут использоваться современные технологии переработки отходов. «Речь идет о новых технологиях, мусоросжигание было 10−15 лет назад. На сегодняшний день применяется “термическая обработка” — это фактически не сжигание, а разделение на элементы через высокую температурную плазму поступающих на завод отходов», — пояснил он.
Ранее сообщалось, что ориентировочная стоимость строительства завода составит около 20 млрд рублей. Объем захоронения отходов в Татарстане при строительстве завода к 2022 году уменьшится на 30 процентов. Это улучшит экологическую ситуацию в регионе. Кроме того, будут созданы дополнительные рабочие места.