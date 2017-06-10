Сергей Донской: В Татарстане строительство мусоросжигательного завода начнут в 2017 году

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Строительство мусоросжигательного завода в Казани планируется начать в конце 2017 года. Об этом на прошедшем сегодня в столице Татарстана Федеральном экологическом совете заявил министр природы и экологии РФ Сергей Донской, передает ТАСС.



«Проводится конкурс, подают различные компании, в том числе — всем известная “РТ-инвест”… Пока окончательных цифр и данных приводить не будем… Уже в этом году после предварительных мероприятий в конце года будет начато строительство объекта», — отметил Донской.

По словам министра, на заводе будут использоваться современные технологии переработки отходов. «Речь идет о новых технологиях, мусоросжигание было 10−15 лет назад. На сегодняшний день применяется “термическая обработка” — это фактически не сжигание, а разделение на элементы через высокую температурную плазму поступающих на завод отходов», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что ориентировочная стоимость строительства завода составит около 20 млрд рублей. Объем захоронения отходов в Татарстане при строительстве завода к 2022 году уменьшится на 30 процентов. Это улучшит экологическую ситуацию в регионе. Кроме того, будут созданы дополнительные рабочие места.