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13:36 (мск), источник: Noi.md

Всемирный банк выделит Молдове 27,2 млн. долларов

Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил в пятницу выделение Молдове финансирования в размере 27,2 млн долларов США для реализации проекта по адаптации к изменениям климата.

Источник: Noi.md

Проект направлен на оказание помощи в защите сельского производства, лесов и пастбищ от изменения климата в особых регионах, а также на укрепление национальных систем управления рисками стихийных бедствий, сообщает Всемирный банк.

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В исследовании экономических последствий изменения климата в Молдове Всемирный банк констатировал, что самые большие инвестиционные проблемы и возможности существуют в сельском хозяйстве. Проект «Адаптация к изменению климата» будет способствовать снижению уязвимости к последствиям изменения климата сельских домохозяйств, представляющих собой несоизмеримо большую долю бедных слоев населения, а также укреплению потенциала государственных учреждений, основных действующих лиц, общин и организаций по управлению рисками изменениями климата.

Проект окажет поддержку Национальному плану действий по реализации Стратегии адаптации к изменению климата до 2020 года.

«Частые природные риски, схожие с теми, которые произошли 21 апреля, а также их существенное влияние на экономику и население Молдовы требует принятия обязательств по укреплению способности страны по адаптации к изменению климата», — заявил региональный менеджер Всемирного банка по Молдове Алекс Кремер. «Размер и демографические особенности страны делают адаптацию к изменениям климата и управление рисками стихийных бедствий неотъемлемыми элементами программы устойчивого развития Молдовы».

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