Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: у России не получится обойти Украину
Участники "Поле чудес" рассказали, как шоу обманывает зрителей
Светская Москва: жена Малахова «отплясывала как в последний раз»
Елизавета II недовольна воспитанием Джорджа и Шарлотты
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Как спросить со шторма: москвичи подсчитывают ущерб Как отремонтировать машину или дом, если страховщики отказываются платить?
Российский Ми-8 снял подлодку США, вмерзшую в лед Арктики (видео)
СМИ: Россия наказывает Черногорию за НАТО
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Спецназ РФ направлен на стройплощадку Крымского моста – СМИ
"Я что, страшная?": Штурм обнажилась на пляже
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
В Пентагоне объяснили, чем опасна Россия для американской ПРО
«Украинская катастрофа»: дипломат предупреждает ЕС
Секретный «Ягуар»: тест уникального плавающего УАЗа
Fiat прекратил поставки легковых авто в Россию
Фоторепортажи
10В тени красоты
14События недели в фотографиях
14:19 (мск), источник: Profinance.kz

Термоядерный реактор токамак запущен в ВКО

В Национальном ядерном центре Казахстана произведен физический пуск отечественного термоядерного реактора.

В Национальном ядерном центре Казахстана в рамках международного выставки EXPO произведен физический пуск отечественного материаловедческого термоядерного реактора токамак, передает 24.kz.

Читайте также
Казахстан внес денежный взнос в фонд ООН по борьбе с терроризмом

Это значимое событие не только для казахстанской, но мировой науки. С его запуском наша страна вошла в десятку стран мира, имеющие подобные высокотехнологические установки.

Отметим, что этот уникальный проект был реализован по инициативе Главы государства Нурсултана Назарбаева. Казахстанским реактором уже заинтересовались ряд государств. С многими из них уже подписано соглашение о совместном его использовании.

Эрлан Батырбеков, генеральный директор НЯЦ РК:

— И сегодня нами осуществлен, пожалуй, самый трудный этап в процессе ввода в эксплуатацию казахстанского материаловедческого токамак КТМ, а именно первый этап физического пуска. Главной целью которого являются откладка и проверка работоспособности штатных систем КТМ. Вообще, экспериментальный комплекс КТМ является технически сложной электрофизической установкой мирового уровня и по степени сложности реализации сопоставим со строительством АЭС.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Деловой Совет и МБО обсудили финансовое сопровождение проектов
Лавров обсудил с главой МИД Катара ситуацию вокруг страны
Пентагон показал кадры перехвата самолетов США российским Су-27
Reuters: Трамп объявит о новом курсе в отношении Кубы
Северная Корея анонсировала запуск межконтинентальной ракеты
Президент Украины запустил «таймер безвиза»
МИД Венесуэлы обвинил Меркель в потворстве насилию в стране
Суд отклонил обвинения в коррупции против президента Бразилии
Спорт
Сборная России не уступила Чили перед Кубком конфедераций Сборная России по футболу разошлась миром со сборной Чили, которая также сыграет на стартующем уже на следующей неделе Кубке конфедераций
Авто
В России начался выпуск нового внедорожника за 1 230 000 рублей В Михайловске Ставропольского края налажено производство китайских полноприводников DW Hower
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Рейтинг величайших фильмов всех времен: выбор киноманов Журнал Empire опросил 20 000 зрителей и на основе результатов опроса составил список 500 величайших фильмов всех времен. Вашему вниманию — лучшие из лучших: первая десятка рейтинга
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Эксперты рассказали о дешевых «трешках» в Петербурге
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Россиянам разрешат прописку на работе
Леди
Тест: угадайте звезду по татуировке Специально для интересующихся звездами и их жизнью. Примите участие в викторине и попробуйте узнать знаменитостей!
Дети
Елизавета II недовольна воспитанием Джорджа и Шарлотты В британском королевском семействе назревает скандал.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь