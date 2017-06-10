Термоядерный реактор токамак запущен в ВКО

Это значимое событие не только для казахстанской, но мировой науки. С его запуском наша страна вошла в десятку стран мира, имеющие подобные высокотехнологические установки.

Отметим, что этот уникальный проект был реализован по инициативе Главы государства Нурсултана Назарбаева. Казахстанским реактором уже заинтересовались ряд государств. С многими из них уже подписано соглашение о совместном его использовании.

Эрлан Батырбеков, генеральный директор НЯЦ РК:

— И сегодня нами осуществлен, пожалуй, самый трудный этап в процессе ввода в эксплуатацию казахстанского материаловедческого токамак КТМ, а именно первый этап физического пуска. Главной целью которого являются откладка и проверка работоспособности штатных систем КТМ. Вообще, экспериментальный комплекс КТМ является технически сложной электрофизической установкой мирового уровня и по степени сложности реализации сопоставим со строительством АЭС.