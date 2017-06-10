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13:34 (мск), источник: dostup1.ru

Дом купца Кузнецова в центре Челябинска продают за 13 млн рублей

Историческое здание в центре Челябинска — дом купца Кузнецова — выставлено на продажу за 13,4 млн рублей, соответствующее объявление опубликовано на сайте областного Фонда имущества, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Reuters

Здание располагается в центре Челябинска — на улице Цвиллинга, 8 (напротив ТРК «Куба»). Его площадь составляет 407,5 квадратных метров, начальная цена продажи — 13,4 млн рублей.

«Объект может быть интересен компаниям, которые хотят открыть офис или представительство в исторической части города. Расположенный в старинном особняке офис — показатель солидности, надежности компании», — говорится в объявлении.

Учитывая особенность расположения здания, целесообразным будет размещение по этому адресу ресторанного центра, добавляют в ФИ.

«Предложения подобного рода, старинный особняк в самом центре Челябинска, появляются крайне редко», — уверяют там.

Здание является объектом культурного наследия. Одноэтажный деревянный дом принадлежал известному купцу Ивану Петровичу Кузнецову. Бревенчатые стены закрыты фигурной обшивкой. В 1909 году здесь находился один из кинотеатров Челябинска — «Модерн», а затем Общество рыболовов и охотников. С 2010 года здание пустует.

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