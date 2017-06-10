Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: у России не получится обойти Украину
Участники "Поле чудес" рассказали, как шоу обманывает зрителей
«Совсем обнаглели»: источник РБК о просьбе Жириновского к Путину
Пенсии в России предложили платить иначе
42-летняя Рудковская устроила девичник перед венчанием (фото)
«Мерзко!»: Трамп прокомментировал фото с «его» отрезанной головой Президент США отреагировал на «шутку» женщины-комика Кэти Гриффин
СМИ: Россия здорово припугнула Запад
Французы высказались о Ялте по приезду в Крым
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Спецназ РФ направлен на стройплощадку Крымского моста – СМИ
"Я что, страшная?": Штурм обнажилась на пляже
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
26-летняя Нюша и ее 37-летний жених сыграют свадьбу на Мальдивах
В Пентагоне объяснили, чем опасна Россия для американской ПРО
«Украинская катастрофа»: дипломат предупреждает ЕС
В Тольятти начнут выпуск внедорожника под именем Lada Logo
Веселый май: продажи автомобилей резко пошли вверх
Фоторепортажи
10Атака на правительственные объекты в Тегеране
880 лет дрейфующей станции «Северный полюс — 1»
15:22 (мск), источник: Интерфакс

Глава Минтранса не увидел проблемы в «утечке кадров» из российских авиакомпаний

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU — Министерство транспорта России не считает большой проблемой то, что российские пилоты уезжают работать за рубеж, сообщил журналистам глава ведомства Максим Соколов.

Источник: РИА "Новости"

«Действительно, появилась информация, что многие российские пилоты сейчас работают в зарубежных авиакомпаниях, особенно — в странах Юго-Восточной Азии. Но на самом деле большой проблемы в связи с этим нет», — сказал он в ходе визита в Тольятти в субботу.

Министр отметил, что, на его взгляд, авиация является одной из самых конкурентных отраслей в мире.

Естественно, наши компании вынуждены конкурировать и за качество, и за цену билетов, в том числе, и за рабочую силу.
Максим Соколов
Глава Минтранса РФ
Читайте также
Минтранс готовит предложения по предотвращению оттока пилотов за рубеж

Он добавил, что в настоящее время вузы принимают на обучение по летным специальностям «порядка тысячи человек в год». «И этого, конечно, вполне достаточно, чтобы обеспечить растущие потребности нашего авиационного рынка», — сказал министр.

Думский комитет по труду в пятницу направил запрос министру транспорта РФ в связи с сообщениями о массовых увольнениях российских пилотов.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли сообщила о том, что российские пилоты стали массово переходить на работу в Азию, что за последние два с половиной года туда уехали работать более 300 пилотов и еще 400 человек находятся в процессе трудоустройства.

Комментарии
1
Alexey Anoshenkov
Ага, конкуренты наши ещё те... Летал недавно в Хорватию. У Аэрофлота цена под 40000, у туркиш 10000, с.пересадкой. Вот и вся конкуренция.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Минобороны обнародовало итоги расследования крушения Ту-154 под Сочи
Путин не назвал своего решения по поводу выборов президента РФ
Минобороны обнародовало итоги расследования крушения Ту-154 под Сочи
Лавров обсудил с главой МИД Катара ситуацию вокруг страны
Пентагон показал кадры перехвата самолетов США российским Су-27
Reuters: Трамп объявит о новом курсе в отношении Кубы
Северная Корея анонсировала запуск межконтинентальной ракеты
Президент Украины запустил «таймер безвиза»
Суд отклонил обвинения в коррупции против президента Бразилии
Спорт
Сборная России не уступила Чили перед Кубком конфедераций Сборная России по футболу разошлась миром со сборной Чили, которая также сыграет на стартующем уже на следующей неделе Кубке конфедераций
Авто
В России начался выпуск нового внедорожника за 1 230 000 рублей В Михайловске Ставропольского края налажено производство китайских полноприводников DW Hower
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Рейтинг величайших фильмов всех времен: выбор киноманов Журнал Empire опросил 20 000 зрителей и на основе результатов опроса составил список 500 величайших фильмов всех времен. Вашему вниманию — лучшие из лучших: первая десятка рейтинга
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Эксперты рассказали о дешевых «трешках» в Петербурге
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Россиянам разрешат прописку на работе
Леди
Тест: угадайте звезду по татуировке Специально для интересующихся звездами и их жизнью. Примите участие в викторине и попробуйте узнать знаменитостей!
Дети
Елизавета II недовольна воспитанием Джорджа и Шарлотты В британском королевском семействе назревает скандал.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь