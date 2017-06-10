Глава Минтранса не увидел проблемы в «утечке кадров» из российских авиакомпаний

Министр отметил, что, на его взгляд, авиация является одной из самых конкурентных отраслей в мире.

«Действительно, появилась информация, что многие российские пилоты сейчас работают в зарубежных авиакомпаниях, особенно — в странах Юго-Восточной Азии. Но на самом деле большой проблемы в связи с этим нет», — сказал он в ходе визита в Тольятти в субботу.

Естественно, наши компании вынуждены конкурировать и за качество, и за цену билетов, в том числе, и за рабочую силу.

Он добавил, что в настоящее время вузы принимают на обучение по летным специальностям «порядка тысячи человек в год». «И этого, конечно, вполне достаточно, чтобы обеспечить растущие потребности нашего авиационного рынка», — сказал министр.

Думский комитет по труду в пятницу направил запрос министру транспорта РФ в связи с сообщениями о массовых увольнениях российских пилотов.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли сообщила о том, что российские пилоты стали массово переходить на работу в Азию, что за последние два с половиной года туда уехали работать более 300 пилотов и еще 400 человек находятся в процессе трудоустройства.