Самарская область получит 11 миллиардов рублей на ремонт дорог в 2017 году

«В этом году на проект “Безопасные и качественные дороги” в Самарской области будет направлено около 4 миллиардов и 100 миллионов рублей. Таких денег никогда не направлялось в дорожную сеть округов. С учетом дополнительного финансирования из федерального бюджета для подготовки к чемпионату миру по футболу эта сумма составит более 11 миллиардов рублей», — сказал министр.

По словам Соколова, почти 7 миллиардов будут направлены на объекты, связанные с чемпионатом мира-2018. Среди них — строительство подъездной дороги к аэропорту Курумоч, Московское шоссе в Самаре и ряд других важнейших объектов.

Министр добавил, что в Госдуму направлено предложение о дополнительном финансировании на 400 миллионов рублей для строительств Фрунзенского моста. Данная сумма требуется для ускорения в реализации проекта.

Строительство Фрунзенского моста в Самаре началось в ноябре 2015 года. Предполагалось начать работы после заключения контракта и завершить до начала чемпионата мира в 2018 году. Общая стоимость проекта составляет порядка 12,3 миллиарда рублей. Фрунзенский мост свяжет центр города с новыми жилыми районами на другом берегу реки Самары и облегчит пропуск транспортных потоков между центром региона и федеральными автодорогами М-32 и М-5.