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10:59 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Самострой на улице Московской Ростова-на-Дону снесут до конца июня

Самострой на улице Московской Ростова-на-Дону, известный горожанам как «гиперларек Бояркина», будет демонтирован до конца июня 2017 года.

На его месте планируется возвести двухэтажное здание, соответствующее архитектурному облику Соборной площади донской столицы. По данным официальных источников, в этом году на исполнении у приставов находилось 176 исполнительных производств о сносе самовольно возведённых строений. За первые пять месяцев завершено 29 исполнительных производств.

Основная часть объектов, подлежащих сносу, находится в Ростове-на-Дону, — всего 94 объекта. Ещё 53 объекта расположены в городах и районах Ростовской области.

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