Самострой на улице Московской Ростова-на-Дону снесут до конца июня
Самострой на улице Московской
Самострой на улице Московской
На его месте планируется возвести двухэтажное здание, соответствующее архитектурному облику Соборной площади донской столицы. По данным официальных источников, в этом году на исполнении у приставов находилось 176 исполнительных производств о сносе самовольно возведённых строений. За первые пять месяцев завершено 29 исполнительных производств.
Основная часть объектов, подлежащих сносу, находится в