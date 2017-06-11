Самострой на улице Московской Ростова-на-Дону снесут до конца июня

На его месте планируется возвести двухэтажное здание, соответствующее архитектурному облику Соборной площади донской столицы. По данным официальных источников, в этом году на исполнении у приставов находилось 176 исполнительных производств о сносе самовольно возведённых строений. За первые пять месяцев завершено 29 исполнительных производств.

Основная часть объектов, подлежащих сносу, находится в Ростове-на-Дону, — всего 94 объекта. Ещё 53 объекта расположены в городах и районах Ростовской области.