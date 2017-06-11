Японцы спустят на воду «корабли-призраки» к 2025 году
Японская кораблестроительная компания Nippon Yusen объявила о создании принципиально новых грузовых кораблей.
Японская кораблестроительная компания Nippon Yusen объявила о создании принципиально новых грузовых кораблей.
Высокотехнологичные суда смогут не только самостоятельно прокладывать нужный курс и следить за бесперебойной работой систем, но и вообще обходиться без помощи человека.
Управление такими кораблями возьмет на себя искусственный интеллект. К 2025 году Nippon в сотрудничестве с другими компаниями планирует выпустить около 250 беспилотных судов.
Впрочем, на создание подобной техники требуется несколько сотен миллионов долларов, поэтому пока не ясно, в каком размере будет реализована программа. Зато, как обещают разработчики, такие корабли сократят риски столкновения с другими судами до минимума.