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09:05 (мск), источник: БЕЛТА

Японцы спустят на воду «корабли-призраки» к 2025 году

Японская кораблестроительная компания Nippon Yusen объявила о создании принципиально новых грузовых кораблей.

Источник: БЕЛТА

Высокотехнологичные суда смогут не только самостоятельно прокладывать нужный курс и следить за бесперебойной работой систем, но и вообще обходиться без помощи человека.

Управление такими кораблями возьмет на себя искусственный интеллект. К 2025 году Nippon в сотрудничестве с другими компаниями планирует выпустить около 250 беспилотных судов.

Впрочем, на создание подобной техники требуется несколько сотен миллионов долларов, поэтому пока не ясно, в каком размере будет реализована программа. Зато, как обещают разработчики, такие корабли сократят риски столкновения с другими судами до минимума.

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