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08:12 (мск), источник: Informburo.kz

Лидеры атомной отрасли обсудили развитие ядерной энергетики в Астане

10 июня в рамках международной выставки Астана ЭКСПО-2017 состоялась презентация павильона «Мир атомной энергии», созданного лидерами мировой атомной отрасли — компаниями «Казатомпром», «Росатом», «Cameco» и «AREVA», сообщила пресс-служба компании «Казатомпром».

Главы компаний, а также премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев, познакомились с экспозицией павильона «Мир атомной энергии», которая даёт полную информацию об атомной промышленности, безопасности и экологичности ядерной энергетики, современных достижениях и перспективах развития отрасли.

Посетители увидели все стадии ядерного топливного цикла — от добычи урана до переработки отработавшего ядерного топлива.

Все основные производственные процессы наглядно продемонстрированы при помощи макетов и интерактивных игр.

С помощью виртуальной реальности посетители могут «побывать» на руднике и узнать, как добывается уран наиболее прогрессивным и экологически безопасным методом подземного скважинного выщелачивания.

Основным событием первого дня стала панельная сессия на тему «Ядерная энергия — энергия будущего», в которой приняли участие топ-менеджеры ведущих мировых компаний: Тим Гитцель, президент Cameco (Канада), Филипп Кноро, президент AREVA (Франция), Хэ Юй, председатель Совета директоров CGN (Китай), Алексей Лихачев, генеральный директор ГК Росатом (Россия), Аскар Жумагалиев, председатель правления Казатомпрома (Казахстан) и Даниэль Понеман, президент Centrus Energy Corp.

В ходе сессии спикеры обсудили актуальные вопросы современной ядерной энергетики и перспективы ее развития.

«Атомная энергетика — это надежная, экологически чистая энергия будущего, которая благодаря отсутствию вредных выбросов поможет человечеству решать проблемы изменения климата. По прогнозам экспертов, растущий спрос на электроэнергию в будущем будет покрываться во многом за счет ядерной энергетики», — отметил в своем выступлении председатель правления нацкомпании «Казатомпром» Аскар Жумагалиев.

Глава Росатома Алексей Лихачев назвал атомную отрасль ключевым элементом сотрудничества между странами мира.

«Ни один крупный проект как, например, создание атомной станции, не является сугубо национальным. Всегда это компиляция достижений, лучших технологических решений из ряда стран. И в этом важная составляющая мировой атомной отрасли — её консолидация», — сказал глава Росатома.

На сегодня две трети мировой электрогенерации составляют углеводороды. В результате их использования объём ежегодных вредных выбросов в атмосферу составляет 13,5 млрд тонн, отмечается в пресс-релизе компании «Казатомпром».

К 2030 году Китай намерен увеличить долю неископаемых источников энергии до 15% из первичных энергоресурсов.

«Необходимо, чтобы глобальное ядерное сообщество имело общие стремления к дальнейшему обмену опытом в ядерной энергетике», — отметил председатель совета директоров CGN Хэ Юй.

АО «НАК «Казатомпром» — национальный оператор Казахстана по экспорту урана и его соединений, редких металлов, ядерного топлива для атомных электрических станций, специального оборудования.

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