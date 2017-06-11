СМИ: В России приняли неожиданное решение по космодрому «Байконур»

За счет строительства нового космодрома «Восточный» Россия рассчитывала получить независимость от стартового комплекса в Казахстане.

Однако, как пишет Der Spiegel, всем этим усилиям грозит провал, поскольку пилотируемые старты в ближайшем будущем будут осуществляться только с Байконура, сообщает ИноТВ.

Приняв решение о строительстве космодрома «Восточный», Россия хотела стать независимой от Байконура, с которого стартуют пилотируемые космические корабли «Союз» с 1967 года.

Однако, как пишет Der Spiegel, Москва неожиданно изменила свои планы относительно использования своего сибирского космодрома: космические корабли «Федерация», идущие на смену «Союзам», будут стартовать только с космодрома Байконур, так что пока мечте о независимом доступе в космос не удалось осуществиться.