Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сейсмологи предупредили о неизбежном землетрясении века
Как распознать рак у членов семьи: инструкция
Кремль ответил на идею Кудрина сократить чиновников на треть
Скандал разгорелся вокруг магазинов Германа Стерлигова
42-летняя Рудковская устроила девичник перед венчанием (фото)
Снос большого городаИстории москвичей, не согласных с программой реновации
Российский Ми-8 снял подлодку США, вмерзшую в лед Арктики (видео)
СМИ: Россия наказывает Черногорию за НАТО
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Киев собрался вступать в НАТО: реакция Кремля – СМИ
Боярская надела платье с прозрачным лифом - СМИ
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
Массированное наступление на ЛНР: ВСУ вошли в Желобок – СМИ
Стройные ноги и точёная фигура: Максакова в мини
1 100 км на одной заправке: начат выпуск новой версии Lada Vesta
Новый владелец Saab показал автомобиль будущего
Фоторепортажи
15Happy Birthday, Mr. President
7Заработала самая мощная в мире плавучая солнечная электростанция
09:46 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Жители Свирска в Приангарье впервые получат стабильное горячее водоснабжение этим летом

Новую очередь действующей котельной введут в эксплуатацию.

Источник: IrkutskMedia.ru

Жители Свирска в Черемховском районе Иркутской области впервые получат стабильное горячее водоснабжение в летний период. Это станет возможным благодаря вводу в эксплуатацию новой очереди действующей котельной. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе правительства Приангарья.

Объект полностью оснащен современным оборудованием. Технический персонал предприятия прошел обучение. Теплоисточник работает в режиме наладки, опробуются разные виды топлива — опилки, щепа, кора. Сырьем для котельной служат отходы лесоперерабатывающего предприятия «ТМ Байкал», действующего в Свирске. Техническое перевооружение котельной Свирска — строительство водогрейной очереди с двумя котлами СН-750 — произведено в рамках ФЦП «Охрана озера Байкал и социально— экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 — 2020 годы».

«Общая стоимость работ составила около 178 млн рублей, из них больше 145 млн рублей было выделено из федерального бюджета, около 32 млн рублей — из областной казны, около 1 млн рублей — из средств местного бюджета», — отметили в пресс-службе.

После ввода в эксплуатацию водогрейной очереди котельной Свирска ожидается снижение образования золошлаковых отходов на 36,7%.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Дневной экспресс Иркутск – Улан-Удэ перевез около 18 тысяч пассажиров за полгода
Что известно об инциденте со стрельбой в подмосковном Кратово
Путин ответил на вопрос о желании быть царем
Безвизовый режим с ЕС начал действовать для украинцев
Глава Минюста США даст показания о «вмешательстве» РФ в выборы
Авиасообщение с Камчаткой нарушено из-за активности вулканов
В Ливии освободили сына Муаммара Каддафи
Во Франции начался первый тур парламентских выборов
Спорт
Златан в «Зените»: фантастика или реальность Ибрагимович не будет продолжать карьеру в МЮ. "Зенит" на следующий день подписался на шведа в "твиттере". Связаны ли эти вещи
Авто
Огромный внедорожник BMW X7 покажут этой осенью Судя по всему, на автосалоне во Франкфурте в сентябре этого года BMW представит свой самый большой внедорожник
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Рейтинг величайших фильмов всех времен: выбор киноманов Журнал Empire опросил 20 000 зрителей и на основе результатов опроса составил список 500 величайших фильмов всех времен. Вашему вниманию — лучшие из лучших: первая десятка рейтинга
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Как сэкономить на квартплате во время отпуска?
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Опубликован список домов, жильцы которых отказались от реновации
Леди
Тест: угадайте звезду по татуировке Специально для интересующихся звездами и их жизнью. Примите участие в викторине и попробуйте узнать знаменитостей!
Дети
Елизавета II недовольна воспитанием Джорджа и Шарлотты В британском королевском семействе назревает скандал.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь