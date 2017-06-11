Жители Свирска в Приангарье впервые получат стабильное горячее водоснабжение этим летом

Жители Свирска в Черемховском районе Иркутской области впервые получат стабильное горячее водоснабжение в летний период. Это станет возможным благодаря вводу в эксплуатацию новой очереди действующей котельной. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе правительства Приангарья.

Объект полностью оснащен современным оборудованием. Технический персонал предприятия прошел обучение. Теплоисточник работает в режиме наладки, опробуются разные виды топлива — опилки, щепа, кора. Сырьем для котельной служат отходы лесоперерабатывающего предприятия «ТМ Байкал», действующего в Свирске. Техническое перевооружение котельной Свирска — строительство водогрейной очереди с двумя котлами СН-750 — произведено в рамках ФЦП «Охрана озера Байкал и социально— экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 — 2020 годы».

«Общая стоимость работ составила около 178 млн рублей, из них больше 145 млн рублей было выделено из федерального бюджета, около 32 млн рублей — из областной казны, около 1 млн рублей — из средств местного бюджета», — отметили в пресс-службе.

После ввода в эксплуатацию водогрейной очереди котельной Свирска ожидается снижение образования золошлаковых отходов на 36,7%.