Жители Свирска в Приангарье впервые получат стабильное горячее водоснабжение этим летом
Новую очередь действующей котельной введут в эксплуатацию.
Новую очередь действующей котельной введут в эксплуатацию.
Жители Свирска в Черемховском районе Иркутской области впервые получат стабильное горячее водоснабжение в летний период. Это станет возможным благодаря вводу в эксплуатацию новой очереди действующей котельной. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
Объект полностью оснащен современным оборудованием. Технический персонал предприятия прошел обучение. Теплоисточник работает в режиме наладки, опробуются разные виды топлива — опилки, щепа, кора. Сырьем для котельной служат отходы лесоперерабатывающего предприятия «ТМ Байкал», действующего в Свирске. Техническое перевооружение котельной Свирска — строительство водогрейной очереди с двумя котлами СН-750 — произведено в рамках ФЦП «Охрана озера Байкал и социально— экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 — 2020 годы».
«Общая стоимость работ составила около 178 млн рублей, из них больше 145 млн рублей было выделено из федерального бюджета, около 32 млн рублей — из областной казны, около 1 млн рублей — из средств местного бюджета», — отметили в
После ввода в эксплуатацию водогрейной очереди котельной Свирска ожидается снижение образования золошлаковых отходов на 36,7%.