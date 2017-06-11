Эксперт рассказал, ждать ли обвала молдавского лея этим летом

«Политическая ситуация у нас не самая стабильная, но, с другой стороны, у нас нет предпосылок для резких скачков. Наша финансовая среда не так уж сильно реагирует на политические изменения. Скорее всего курс этим летом будет стабильным», — отметил экономист.

По его словам, Молдове не выгодно укрепление национальной валюты.

«Молдове как стране, ориентированной на экспорт, укрепление национальной валюты не выгодно, нам лучше “ползучая инфляция”, чтобы лей медленно обесценивался, но не в размере 10 процентов в год, а, скажем, один-два. У нас ведь как? У нас колебания бывают очень резкими. Но если бы наше правительство придерживалось этого тренда, — тренда ползучей инфляции, то это было бы выгодно нашим производителям», — отметил Игнат.

Сильный лей, как это ни парадоксально звучит, укрепляет торговые сети, он выгоден импортерам, перекупщикам, но не целесообразен для производителя.

«Укрепление валюты плохо для экономики, я сильно сомневаюсь в целесообразности этого шага. Я поддерживаю производителя, и считаю, что реальный сектор есть реальный сектор, он дает нам рабочие места, это пенсии, социальные выплаты, налоги. Этот сектор кормит всю страну. Остальные секторы — потребители. Тот же сектор услуг нетранспарентен. Да и сектор услуг способствует росту ВВП, чтобы мы не говорили, но реальный сектор кормит страну», — заключил Игнат.