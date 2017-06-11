Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сейсмологи предупредили о неизбежном землетрясении века
Инсульт ведет к алкоголизму
Лавров отреагировал на действия Польши против Калининграда
Папа уместил жизнь сына в три минуты
26-летняя Нюша и ее 37-летний жених сыграют свадьбу на Мальдивах
«Covfefe - тайное послание русским» Хиллари Клинтон прокомментировала странный твит Трампа
Российский Ми-8 снял подлодку США, вмерзшую в лед Арктики (видео)
СМИ: Россия наказывает Черногорию за НАТО
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Киев собрался вступать в НАТО: реакция Кремля – СМИ
Боярская надела платье с прозрачным лифом - СМИ
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
26-летняя Нюша и ее 37-летний жених сыграют свадьбу на Мальдивах
Массированное наступление на ЛНР: ВСУ вошли в Желобок – СМИ
Стройные ноги и точёная фигура: Максакова в мини
В Тольятти начнут выпуск внедорожника под именем Lada Logo
Веселый май: продажи автомобилей резко пошли вверх
Фоторепортажи
10Теракт в Лондоне
7Заработала самая мощная в мире плавучая солнечная электростанция
09:11 (мск), источник: Sputnik.md

Эксперт рассказал, ждать ли обвала молдавского лея этим летом

КИШИНЕВ, 11 июн — Sputnik. В самый разгар летнего сезона на валютном рынке традиционно наступает затишье. Это касается, как правило, всех финансовых рынков, в том числе и рынка недвижимости. В чем гражданам Молдовы хранить свои сбережения (если они, конечно, есть), и как заставить эти сбережения капитализироваться — Sputnik обсудил это с экономическим экспертом Анатолием Игнатом.

Источник: Sputnik.md

«Политическая ситуация у нас не самая стабильная, но, с другой стороны, у нас нет предпосылок для резких скачков. Наша финансовая среда не так уж сильно реагирует на политические изменения. Скорее всего курс этим летом будет стабильным», — отметил экономист.

По его словам, Молдове не выгодно укрепление национальной валюты.

«Молдове как стране, ориентированной на экспорт, укрепление национальной валюты не выгодно, нам лучше “ползучая инфляция”, чтобы лей медленно обесценивался, но не в размере 10 процентов в год, а, скажем, один-два. У нас ведь как? У нас колебания бывают очень резкими. Но если бы наше правительство придерживалось этого тренда, — тренда ползучей инфляции, то это было бы выгодно нашим производителям», — отметил Игнат.

Сильный лей, как это ни парадоксально звучит, укрепляет торговые сети, он выгоден импортерам, перекупщикам, но не целесообразен для производителя.

«Укрепление валюты плохо для экономики, я сильно сомневаюсь в целесообразности этого шага. Я поддерживаю производителя, и считаю, что реальный сектор есть реальный сектор, он дает нам рабочие места, это пенсии, социальные выплаты, налоги. Этот сектор кормит всю страну. Остальные секторы — потребители. Тот же сектор услуг нетранспарентен. Да и сектор услуг способствует росту ВВП, чтобы мы не говорили, но реальный сектор кормит страну», — заключил Игнат.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Курс валют
$
Доллар США ЦБ
57.0020   +0.02
$
Доллар США ММВБ
57.0300   +0.11
Евро ЦБ
63.7852   -0.36
Евро ММВБ
63.8575   +0.06
'Это полная катастрофа' - Великобританию ждет период неопределенности
Что известно об инциденте со стрельбой в подмосковном Кратово
Путин ответил на вопрос о желании быть царем
Безвизовый режим с ЕС начал действовать для украинцев
Глава Минюста США даст показания о «вмешательстве» РФ в выборы
Авиасообщение с Камчаткой нарушено из-за активности вулканов
В Ливии освободили сына Муаммара Каддафи
Суд Пакистана вынес смертный приговор за богохульство в соцсети
Спорт
Златан в «Зените»: фантастика или реальность Ибрагимович не будет продолжать карьеру в МЮ. "Зенит" на следующий день подписался на шведа в "твиттере". Связаны ли эти вещи
Авто
Огромный внедорожник BMW X7 покажут этой осенью Судя по всему, на автосалоне во Франкфурте в сентябре этого года BMW представит свой самый большой внедорожник
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Рейтинг величайших фильмов всех времен: выбор киноманов Журнал Empire опросил 20 000 зрителей и на основе результатов опроса составил список 500 величайших фильмов всех времен. Вашему вниманию — лучшие из лучших: первая десятка рейтинга
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
В Москве подешевело вторичное жилье
Россиянам разрешат прописку на работе
Леди
Тест: угадайте звезду по татуировке Специально для интересующихся звездами и их жизнью. Примите участие в викторине и попробуйте узнать знаменитостей!
Дети
Елизавета II недовольна воспитанием Джорджа и Шарлотты В британском королевском семействе назревает скандал.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь